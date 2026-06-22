Дефицит бензина в России охватывает новые регионы, цены растут по всей стране

Цены на бензин в России продолжают расти, а власти всё новых регионов вводят ограничения на его продажу. Об этом говорится в материале «Эха», который подготовлен на основе данных системы мониторинга источников Iona, разработанной The Insider.

По регионам ситуация выглядит следующим образом.

Приморский край. В Андреевке и Славянке литр АИ-92 поднялся до 130 рублей, дизель — до 150 рублей, снимки таких ценников публикует местная пресса. Жители Славянки говорят, что рядом есть заправка с бензином по 71 рубль, там не ограничивают объем и разрешают наливать топливо в канистры, но туда всегда стоит очередь.

В Андреевке и Славянке литр АИ-92 поднялся до 130 рублей, дизель — до 150 рублей, снимки таких ценников публикует местная пресса. Жители Славянки говорят, что рядом есть заправка с бензином по 71 рубль, там не ограничивают объем и разрешают наливать топливо в канистры, но туда всегда стоит очередь. Тыва. На станциях сети G2 АИ-92 превысил 100 рублей за литр, на других заправках персонал нередко отказывает в продаже, ссылаясь на то, что горючее зарезервировано для экстренных служб. Местное Минпромэнерго сообщило о закупке 100 тонн АИ-92 в Хакасии, но эта партия пойдет только на нужды систем жизнеобеспечения.

На станциях сети G2 АИ-92 превысил 100 рублей за литр, на других заправках персонал нередко отказывает в продаже, ссылаясь на то, что горючее зарезервировано для экстренных служб. Местное Минпромэнерго сообщило о закупке 100 тонн АИ-92 в Хакасии, но эта партия пойдет только на нужды систем жизнеобеспечения. Тульская и Тюменская области. Цены на бензин здесь также приблизились к 100 рублям за литр.

Цены на бензин здесь также приблизились к 100 рублям за литр. Оренбург. «Башнефть» и «Лукойл» ограничили продажу 100 литрами на машину. На станциях «Татнефть» очевидцы видели объявления о ремонте колонок или сливе топлива. Газомоторное топливо подорожало почти до 31 рубля за литр, поднявшись за полгода на четверть, пишет «Оренбург медиа».

«Башнефть» и «Лукойл» ограничили продажу 100 литрами на машину. На станциях «Татнефть» очевидцы видели объявления о ремонте колонок или сливе топлива. Газомоторное топливо подорожало почти до 31 рубля за литр, поднявшись за полгода на четверть, пишет «Оренбург медиа». Чита. Отдельные заправки ограничили продажу 60 и даже 20 литрами на машину.

Отдельные заправки ограничили продажу 60 и даже 20 литрами на машину. Якутия. Вслед за Красноярским краем и Иркутской областью здесь запретили заправлять канистры.

Вслед за Красноярским краем и Иркутской областью здесь запретили заправлять канистры. Камчатка. Введен такой же запрет на продажу топлива в канистры. По данным Telegram-канала «Камчатка против», основной поставщик горючего на полуострове с начала года повышал цены семь раз.

Введен такой же запрет на продажу топлива в канистры. По данным Telegram-канала «Камчатка против», основной поставщик горючего на полуострове с начала года повышал цены семь раз. Аннексированный Крым. Продажа бензина частным лицам, включая отпуск по талонам, полностью прекращена. В Саках по подозрению в сливе 20 литров чужого топлива в свою канистру задержан ранее не судимый местный житель, ему грозит протокол за мелкое хищение, сообщили в МВД.

Продажа бензина частным лицам, включая отпуск по талонам, полностью прекращена. В Саках по подозрению в сливе 20 литров чужого топлива в свою канистру задержан ранее не судимый местный житель, ему грозит протокол за мелкое хищение, сообщили в МВД. Оккупированная часть Донецкой области. «Донецкое агентство новостей» утверждает, что утром в понедельник бензин и газ для транспорта были доступны на 14 заправках «ДНР»: АИ-95 от 120 рублей на семи из них, АИ-92 от 105 рублей на восьми, а дизель — за рекордные 180 рублей на трех.

Как отмечается, на фоне дефицита растут и издержки бизнеса. Перевозчик из Лениногорска направил в Минтранс Татарстана жалобу на то, что подорожание бензина до 80 рублей за литр делает работу такси невыгодной, поскольку агрегатор «Яндекс.Такси» держит стоимость поездки на уровне около 100 рублей, и потребовал проверить тарифную политику компании. Во Владимире мэрия заверила издание «Чеснок», что у городских перевозчиков проблем не будет, тогда как в мусоровывозящих компаниях жалуются на рост издержек и признаются, что водители заправляются до упора, понимая, что завтра топлива может не быть.

«Эхо» пишет, что чиновники в основном обходят стороной тему ударов по украинской нефтепереработке. Глава новосибирского Минпромторга Денис Рягузов связал рост цен с биржевой конъюнктурой и заявил, что региональное правительство обратилось в ФАС. Он сказал: «В целом — по запасам, по работе заправок — проблем нет. Заправки работают стабильно». В самой ФАС говорят о взаимодействии с «Авито», Ozon и Wildberries с целью предотвратить спекулятивную перепродажу топлива, причем сайт «Авито» уже скрыл соответствующие объявления от пользователей.

Ранее сообщалось, что дефицит топлива спровоцировал в Крыму бурный рост теневого рынка: перекупщики там предлагают бензин по цене до 250 рублей за литр, что втрое выше обычной стоимости. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил лишь, что власти пытаются налажиать снабжение полуострова топливом, не упомянув другие проблемные регионы.