В правительстве РФ уверяют, что топлива в стране достаточно, а очереди объясняют ажиотажем. Кризис охватил более 80 регионов России

В России достаточно топлива для внутреннего рынка, утверждает вице-премьер Александр Новак. По его словам, ажиотаж привел к искусственному росту спроса примерно на 20–30%:

«Сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей. Балансировка рынка потребует какого-то времени».

При этом правительство рассматривает возможность временно запретить экспорт дизеля для производителей, чтобы направить дополнительные объемы на внутренний рынок. По словам Новака, этот вопрос обсудят на сегодняшнем совещании. Речь может идти о запрете на несколько месяцев.

Ранее власти уже ввели полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, а также подготовили изменения в налоговое законодательство, чтобы стимулировать поставки топлива внутри страны. Нефтяные компании, как утверждает правительство, увеличили производство и поставки, а плановые ремонты на НПЗ перенесли на более поздние сроки.

На фоне заявлений властей о достаточных запасах топлива сообщения о перебоях, очередях, ограничениях на продажу бензина и запретах на отпуск топлива в канистры поступают уже более чем из 80 регионов России.

По подсчетам The Insider, по состоянию на 25 июня официальные ограничения на продажу топлива в масштабах всего региона действовали в 32 субъектах РФ и на оккупированных территориях Украины. Если учитывать локальные решения в отдельных городах, районах и населенных пунктах, официальные ограничения зафиксированы уже в 43 регионах и на оккупированных территориях. Всего об ограничениях или перебоях сообщалось как минимум в 83 регионах и на оккупированных территориях.