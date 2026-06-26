Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

75.63

EUR

85.77

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

375

 

 

 

 

 

Новости

В правительстве РФ уверяют, что топлива в стране достаточно, а очереди объясняют ажиотажем. Кризис охватил более 80 регионов России

The Insider
Правительственное совещание по ситуации на рынке топлива, 24 июня 2026. Фото: Правительство РФ

Правительственное совещание по ситуации на рынке топлива, 24 июня 2026. Фото: Правительство РФ

В России достаточно топлива для внутреннего рынка, утверждает вице-премьер Александр Новак. По его словам, ажиотаж привел к искусственному росту спроса примерно на 20–30%:

«Сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей. Балансировка рынка потребует какого-то времени».

При этом правительство рассматривает возможность временно запретить экспорт дизеля для производителей, чтобы направить дополнительные объемы на внутренний рынок. По словам Новака, этот вопрос обсудят на сегодняшнем совещании. Речь может идти о запрете на несколько месяцев.

Ранее власти уже ввели полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, а также подготовили изменения в налоговое законодательство, чтобы стимулировать поставки топлива внутри страны. Нефтяные компании, как утверждает правительство, увеличили производство и поставки, а плановые ремонты на НПЗ перенесли на более поздние сроки.

На фоне заявлений властей о достаточных запасах топлива сообщения о перебоях, очередях, ограничениях на продажу бензина и запретах на отпуск топлива в канистры поступают уже более чем из 80 регионов России.

По подсчетам The Insider, по состоянию на 25 июня официальные ограничения на продажу топлива в масштабах всего региона действовали в 32 субъектах РФ и на оккупированных территориях Украины. Если учитывать локальные решения в отдельных городах, районах и населенных пунктах, официальные ограничения зафиксированы уже в 43 регионах и на оккупированных территориях. Всего об ограничениях или перебоях сообщалось как минимум в 83 регионах и на оккупированных территориях.

Иллюстрация к материалу

Чаще всего речь идет о запрете продавать топливо в канистры, а также о лимитах на заправку: обычно до 20–40 литров бензина и до 80 литров дизеля на автомобиль. В некоторых регионах для грузовиков вдоль трасс установлен отдельный лимит — до 200 литров дизельного топлива. Также в ряде субъектов власти ввели приоритетное снабжение госслужб, сельхозпредприятий и объектов критической инфраструктуры.

Самая тяжелая ситуация сложилась на оккупированных территориях Украины. В Крыму и Севастополе действует полный запрет на продажу топлива населению. Региональные власти, как правило, не связывают кризис с украинскими ударами по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам. Вместо этого чиновники говорят о «перестройке логистики», изменении маршрутов поставок, сезонном спросе или ажиотаже. В некоторых регионах ответственность фактически перекладывают на сами сети АЗС. Одно из главных официальных объяснений — «ажиотажный спрос».

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Секретовыносители. Насколько хорошо защищена гостайна в России
  2. Дороги смерти: как украинские удары по транспортным коридорам уничтожают военную логистику России
  3. Завирусилось. Почему в Европе резко выросло число венерических больных
  4. Ракета вместо пенсий: как Илон Маск раздувает стоимость SpaceX с помощью фондов и несбывающихся обещаний
  5. «Ментальный — от слова „мент“». Как российские власти доказывают экстремизм ЛГБТ-сообщества

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте