КПРФ внесет в Госдуму законопроект, позволяющий правительству устанавливать потолок для розничных цен на бензин, дизель и авиатопливо

Депутаты Госдумы от КПРФ разработали законопроект, который позволяет правительству устанавливать максимально допустимые розничные цены на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на одного из авторов документа Юрия Афонина. В КПРФ рассказали, что законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы 14 июля.

По мнению Афонина, принятие такого закона позволит стабилизировать розничные цены на топливо и пресечь деятельность спекулянтов, которые провоцируют «искусственный дефицит»:

«Сейчас у властей фактически нет законодательного основания для регулирования топливных цен. Наш законопроект создает такое основание, наделяя правительство правом устанавливать на срок до 90 дней предельно допустимые розничные цены на моторное топливо и другие продукты нефтепереработки. Речь идет и о бензине, и о дизельном топливе, и об авиационном керосине. <...> Совершенно необходимо пресечь попытки некоторых бизнес-структур наживаться на этой проблеме. Сегодня на части заправок цены увеличили просто в разы, что выглядит абсолютно неадекватным и вызывает справедливое возмущение наших граждан. Поскольку стоимость топлива заложена в цену почти каждого товара, такие действия толкают вверх все цены в стране».

«Коммерсантъ» сообщает 14 июля, что региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выдали предупреждения 14 предприятиям в Кировской, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае из-за повышения цен на бензин и дизель.

В частности, предупреждения получили несколько ООО в Кировской области в связи с изменением цен на АЗС под брендом «Движение»; два ООО в Саратовской облсти после повышения цен на бензин на заправках «Феникс» и АЗС «Залив»; шесть компаний в Краснодарском крае, чье топливо реализуется на АЗС «Уфимнефть», АЗС «Атан», АЗС «Степная»; индивидуальный предприниматель в Нижегородской области, продающий бензин на станциях под брендами «ESCO» и «Газпромнефть». Компании обязаны исполнить предупреждения до 31 июля.