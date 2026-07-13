26 млн человек за четыре дня воспользовались сервисом «Сбера» для поиска бензина на фоне топливного кризиса

Сервисом «Сбера», который позволяет искать заправки с нужным видом топлива, с момента его запуска 9 июля воспользовались 26 млн человек. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе банка. Сервис охватывает около 29 тысяч АЗС по всей России и работает на основе обезличенных данных о платежах.

Пользователи могут заранее проверить, есть ли на выбранной заправке бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98 и другие виды топлива. Данные автоматически обновляются по мере поступления информации об оплатах. Сервис доступен в приложении «Сбербанк Онлайн» и его веб-версии, картографической платформой проекта выступает 2ГИС. В дальнейшем банк планирует показывать также примерную загруженность АЗС.

Больше всего пользователей сервиса приходится на Москву — 8,21%. Далее следуют Санкт-Петербург — 4,61%, Казань — 3,69%, Краснодар — 3,58%, Уфа — 3%, Воронеж — 2,9% и Пермь — 2,5%. Основную аудиторию составляют люди в возрасте от 35 до 56 лет, 66% пользователей — мужчины.

Сервис развивается на фоне масштабного дефицита топлива в России. По подсчетам The Insider, к концу июня нехватка бензина, перебои с его продажей или ограничения на АЗС были зафиксированы в 88 из 89 подконтрольных России регионов. В отдельных субъектах власти ограничили объем продажи топлива, запретили отпуск бензина в канистры или ввели режим повышенной готовности.

По данным Reuters, после остановки и повреждения нескольких крупных нефтеперерабатывающих заводов производство бензина в России снизилось до уровня, покрывающего около 65% летнего спроса. Ежедневный дефицит агентство оценивало в 40–45 тысяч тонн. С начала 2026 года украинские беспилотники не менее 194 раз успешно атаковали российские НПЗ — в 11 раз чаще, чем за тот же период прошлого года, писала Financial Times.

13 июля Владимир Путин признал, что украинские атаки создают «определенные проблемы с нефтепродуктами». Он заявил, что ситуация должна постепенно выправиться, а для снабжения аннексированного Крыма создается система, до которой Украине будет «очень сложно добраться».