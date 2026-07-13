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Резкий рост цен на дизель и битум поставил под угрозу выполнение сезонных дорожных работ — РБК. Подрядчики просят помощи у правительства

The Insider
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Оптовые цены на дизельное топливо для российских автодорожных компаний во втором квартале текущего года выросли на 75,8%, цены на битум за тот же период — на 45,5%. Как пишет РБК со ссылкой на источники в отрасли, резкий рост цен может привести к срыву сезонных ремонтных работ.

Подрядчики не могут пересмотреть стоимость ранее заключенных государственных и муниципальных контрактов, так что им придется уменьшить объем выполняемых работ, отмечает издание. В Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) предупредили, что в случае срыва сроков выполнения контрактов банки могут пересмотреть кредитные рейтинги дорожно-строительных компаний; это, в свою очередь, приведет к тому, что часть компаний остановит работу.

По данным ассоциации, в которой состоят крупнейшие дорожно-строительные компании страны, средняя оптовая стоимость дизельного топлива наливом выросла с 76 652 рублей за тонну на начало апреля до 133 970 рублей к концу июня. Кроме того, из-за нехватки топлива на АЗС дорожную технику не всегда удается вовремя заправить.

НАИК обратилась к правительству РФ с просьбой компенсировать автодорожникам часть расходов, вызванных ростом цен на дизель и битум, а также проработать возможность обеспечить отрасль топливом в приоритетном порядке. В Минтрансе между тем заявили, что текущая динамика цен на горюче-смазочные материалы «в значительной степени носит прогнозируемый характер». В министерстве отмечают, что с июля по сентябрь традиционно продолжается наиболее активный период для дорожно-строительной отрасли и сезонное изменение цен на битум на 20–40% является нормальным.

Топливо и битум, необходимый для укладки асфальта, формируют базовую часть себестоимости дорожно-строительных работ. При этом подавляющее большинство государственных и муниципальных контрактов заключается по твердой цене.

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