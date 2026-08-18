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Петербургская биржа начала торги бензином пониженных стандартов на фоне топливного кризиса

The Insider
Алексей Орлов / Ведомости / ТАСС

Алексей Орлов / Ведомости / ТАСС

Петербургская биржа с 18 августа начала торги бензином пониженных экологических классов. На площадке появились предложения АИ-92 стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4, а также АИ-95 и АИ-98 стандарта Евро-4. Торги стали практическим продолжением решения правительства от 5 августа. Тогда власти позволили до июля следующего года производить, импортировать и продавать бензин классов К2–К4, соответствующих стандартам Евро-2, Евро-3 и Евро-4. До этого в России разрешалось обращение только бензина класса К5, соответствующего Евро-5.

Экологические требования к топливу власти снижали в несколько этапов. Отдельным российским НПЗ еще осенью 2025 года разрешили выпускать бензин класса К5 с показателями качества, соответствующими Евро-3. В мае 2026 года действие послабления продлили.

В частности, допустимое содержание серы в бензине увеличили с 10 до 150 мг на килограмм. Для дизельного топлива показатель повысили до 350 мг на килограмм. Такое топливо разрешалось продавать только на территории России.

В конце июня правительство решило снизить требования еще сильнее. Власти подготовили постановление о возвращении бензина классов Евро-2–Евро-4. Продажа Евро-2 была запрещена в России с 2013 года.

Постановление утвердили 5 августа. Одновременно в РФ отменили прежнее решение, допускавшее продажу бензина класса К5 с повышенным содержанием серы. В Минэнерго назвали возвращение Евро-2–Евро-4 временной антикризисной мерой. На заправках экологический класс отпускаемого топлива должны указывать в «доступной форме».

Для бензина Евро-5 разрешено не более 10 мг серы на килограмм, для Евро-2 — до 500 мг, то есть в 50 раз больше. Аналитики, опрошенные «Коммерсантом», отмечали, что снижение стандартов позволяет использовать компоненты, не прошедшие глубокую переработку, и увеличить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц.

Автоэксперт Алексей Молчанов в разговоре с The Insider отмечал, что топливо с повышенным содержанием серы способно ускорить износ катализаторов, фильтров, свечей зажигания и элементов топливной системы современных автомобилей.

Правительство объяснило снижение стандартов необходимостью повысить надежность снабжения регионов и направить на внутренний рынок дополнительные объемы бензина. Решение приняли на фоне продолжающегося топливного кризиса. По подсчетам The Insider, к концу июня нехватка бензина и дизельного топлива, ограничения на продажу или перебои с поставками были зафиксированы как минимум в 88 из 89 подконтрольных России регионов.

В конце июля украинские удары вывели из строя более 30% фактически задействованных нефтеперерабатывающих мощностей России, оценивал The Financial Times. Выпуск нефтепродуктов в июне сократился на 21,8% по сравнению с тем же месяцем 2025 года.

В конце июля и начале августа часть регионов сняла введенные ранее ограничения, однако затем кризис пошел на второй круг. В Липецкой области вернули продажу бензина по четным и нечетным автомобильным номерам. В Оренбургской области такую систему ввели впервые после атаки беспилотников на Орский НПЗ. Там также установили лимиты на объем одной заправки и запретили отпуск топлива в канистры.

Помимо снижения экологических стандартов, правительство продлило запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года, сократило норматив его обязательной продажи на бирже и разрешило импорт топлива по специальному демпферному механизму. Власти также увеличили загрузку действующих НПЗ, сократили сроки текущих ремонтов и перенесли часть плановых работ.

В начале августа Россия получила около 42 тысяч тонн бензина с индийского завода Nayara Energy, одним из акционеров которого является «Роснефть». Однако доставленный из Индии и Марокко бензин по состоянию на 14 августа оставался в танкерах в Мурманске. По данным The Insider, поставщики и российские регуляторы не смогли договориться о цене его продажи.

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