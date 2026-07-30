В Украине прошли обыски более чем в 100 военкоматах из-за взяток, избиений и пыток призывников

Государственное бюро расследований Украины совместно с Генеральным штабом ВСУ проводит обыски более чем в 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в большинстве регионов страны. Спецоперация получила название «Честный призыв», сообщила пресс-служба ГБР.

Следственные действия проходят в ТЦК областного и районного уровней, отмечает «Украiнська правда». Правоохранители проверяют случаи, когда сотрудники военкоматов за деньги помогали военнообязанным уклоняться от мобилизации, а также сообщения о превышении полномочий, в том числе об избиениях и пытках.

В ГБР заявили, что операция не связана с одним резонансным случаем и является частью комплексной работы по «очистки системы». По итогам обысков ведомство ожидает задержаний и предъявления подозрений фигурантам в разных регионах Украины.

Как уточняет «Украiнська правда», операция началась утром 30 июля. В ГБР назвали ее целью борьбу с нарушениями прав человека и злоупотреблениями должностным положением в территориальных центрах комплектования.

Операция ГБР проходит вскоре после масштабных перестановок в военном руководстве Украины. В июле свой пост покинул министр обороны Михаил Фёдоров, который после увольнения публично заявил о системных проблемах в армии, сопротивлении реформам и злоупотреблениях со стороны отдельных командиров. Его отставка вызвала протесты в Киеве и других городах.

Через несколько дней Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и назначил вместо него Михаила Драпатого, поддержавшего заявления Фëдорова о необходимости реформ. Начальника Генштаба Андрея Гнатова также сменил генерал-майор Игорь Скибюк. Врио министра обороны был назначен глава СБУ Евгений Хмара, которому Зеленский поручил продолжить реформы в оборонной сфере.