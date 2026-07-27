В Киеве журналиста «Громадське», расследовавшего коррупцию силовиков, задержали и доставили в ТЦК. Редакция заявила, что документы в порядке

Полиция Киева задержала журналиста-расследователя «Громадське» Евгения Шульгата и доставила его в территориальный центр комплектования (ТЦК). Полицейские остановили такси, в котором ехал журналист, надели на него наручники и, по его словам, применили физическую силу. Редакция допускает, что задержание могло быть связано с профессиональной деятельностью Шульгата.

В полиции заявили «Украинской правде», что Шульгат не прошел военно-врачебную комиссию в установленном порядке, поэтому его доставили в ТЦК. По версии правоохранителей, полицейские проверяли документы и журналиста, и водителя такси. «Громадське» настаивает, что с военно-учетными документами Шульгата все в порядке.

«Неясно, как сотрудники полиции могли узнать о нарушении правил воинского учета пассажиром такси. При этом документы водителя не представляли интереса для полиции, что дает основания предполагать, что задержание носило целенаправленный характер»,

— заявила руководительница отдела расследований Ярослава Вольвач.

В 2024 году сотрудники ТЦК уже пытались вручить Шульгату повестку вскоре после его расследования об элитной недвижимости семьи тогдашнего руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка. «Слідство.Інфо», где в то время работал журналист, установило по записям камер наблюдения, что указания сотрудникам ТЦК мог давать сотрудник другого подразделения СБУ.

После обращения журналистов Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело о возможном злоупотреблении властью или служебным положением. Расследование поручили Государственному бюро расследований.