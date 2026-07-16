Зеленский назначил врио министра обороны главу СБУ Евгения Хмару

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Минобороны Евгения Хмару — нынешнего главу Службы безопасности Украины. Об этом он сообщил в своем Telergram-канале.

В этом посте Зеленский уточняет, что поручил Хмаре продолжить реформы в сфере обороны. Он также добавил, что вскоре официально вынесет его кандидатуру на утверждение в Верховную раду.

Сейчас Хмара занимает должность и.о. главы Службы безопасности Украины (СБУ). Он работает на этом посту с 5 января 2026 года. Источники издания «Украинская правда» сообщили, что врио главы Службы безопасности станет его первый заместитель Александр Поклад.

До этого пост министра обороны занимал Михаил Фёдоров. 16 июля он публично подтвердил свой уход и связал его с конфликтом с Главкомом ВСУ Александром Сырским. Он рассказал, что после прихода на эту должность (в начале текущего года) провел аудит ведомства и представил президенту доклад о системных проблемах армии. Он предложил отправить главнокомандующего в отставку, но это предложение не получило поддержки.

Фёдоров согласился работать с Сырским, но, по его словам, вскоре все инициативы Минобороны начали блокироваться. Сам же Сырский, по словам бывшего главы Минобороны, «плел интриги» вместо того, чтобы обсуждать проблемы напрямую. В поддержку бывшего министра высказался ряд политиков и общественников, в Киеве и других городах Украины также прошли акции протеста с плакатами «Верните Фёдорова».