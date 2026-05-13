Объемы поставок российских нефтепродуктов по морю в апреле стали рекордными за год. Общие объемы экспорта нефти тоже растут — отчет

Объемы поставок нефтепродуктов российского происхождения в апреле достигли максимума за последние 12 месяцев. Об этом говорится в ежемесячном отчете The Rise of the Shadow Fleet сервиса Marine Traffic, обратил внимание The Insider. Поставки нефти морским путем тоже выросли до максимума с начала года.

По данным аналитиков, за последний месяц общий объем поставок нефтепродуктов в апреле достиг 4,4 млн баррелей. Из них российских — примерно 2,8 млн. Это пиковое значение за последний год.

Эта цифра, впрочем, достаточно небольшая по сравнению с общим объемом экспорта энергоносителей из РФ. Причина в том, что учитываются исключительно производные от переработки нефти — дизель, мазут, нафта и т. д. Их основным потребителем стала Индия.

Экспорт российской нефти «теневым флотом» в апреле достиг примерно 67 млн баррелей. Это максимум за последние три месяца: предыдущее пиковое значение было зафиксировано в январе (72,7 млн баррелей), после чего цифры значительно снизились, хотя затем стали постепенно нарастать: 50,7 млн баррелей в феврале, 64,1 млн в марте.