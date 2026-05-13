Объемы поставок российских нефтепродуктов по морю в апреле стали рекордными за год. Общие объемы экспорта нефти тоже растут — отчет

Объемы поставок нефтепродуктов российского происхождения в апреле достигли максимума за последние 12 месяцев. Об этом говорится в ежемесячном отчете The Rise of the Shadow Fleet сервиса Marine Traffic, обратил внимание The Insider. Поставки нефти морским путем тоже выросли до максимума с начала года.
По данным аналитиков, за последний месяц общий объем поставок нефтепродуктов в апреле достиг 4,4 млн баррелей. Из них российских — примерно 2,8 млн. Это пиковое значение за последний год.
Эта цифра, впрочем, достаточно небольшая по сравнению с общим объемом экспорта энергоносителей из РФ. Причина в том, что учитываются исключительно производные от переработки нефти — дизель, мазут, нафта и т. д. Их основным потребителем стала Индия.
Экспорт российской нефти «теневым флотом» в апреле достиг примерно 67 млн баррелей. Это максимум за последние три месяца: предыдущее пиковое значение было зафиксировано в январе (72,7 млн баррелей), после чего цифры значительно снизились, хотя затем стали постепенно нарастать: 50,7 млн баррелей в феврале, 64,1 млн в марте.
Подобные оценки роста экспорта нефти приводит и Международное экономическое агентство (МЭА), пишет Reuters. По сравнению с мартом экспорт сырой нефти увеличился на 250 тысяч баррелей в сутки и составил примерно 4,9 млн баррелей в сутки. При этом Россия была вынуждена сократить добычу на фоне ударов украинских беспилотников по энергоинфраструктуре.
На увеличение показателей экспорта могли повлиять перебои в поставках энергоносителей из стран Персидского залива, пути для экспорта из которых оказались заблокированы из-за войны Израиля и США против Ирана. На этом фоне еще в первую неделю войны американский Минфин на 30 дней разрешил индийским НПЗ закупать российскую нефть, а позже снял санкции с продажи нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта.
Последнее послабление было рассчитано на месяц, и Белый дом изначально не намерен был его продлевать, но позже разрешение на продажу российской нефти, груженной на танкеры в море, было выдано вновь — на этот раз до 16 мая.
Президент США Дональд Трамп на этой неделе дал понять, что Вашингтон может продлить это разрешение. Отвечая на вопросы журналистов о том, могут ли Штаты это сделать, он сказал, что Белый дом «сделает всё необходимое», чтобы стабилизировать цены на нефть, и пообещал снижение цен на энергоносители сразу по окончании войны.
С начала войны на Ближнем Востоке СМИ и аналитики также неоднократно отмечали экономические выгоды, которые получила от приостановки экспорта из региона Москва. Так, в начале мая агентство Bloomberg писало, что прибыль от российского нефтяного экспорта выросла до максимума с февраля 2022 года — начала полномасштабного вторжения в Украину, а поставки российского мазута в Сингапур достигли максимума за десять лет.