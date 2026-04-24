FT: Поставки российского мазута в Сингапур достигли максимума за десять лет

Сингапур на фоне войны в Иране резко нарастил импорт российского мазута: в апреле поставки более чем вдвое превысили среднемесячный уровень 2025 года и стали рекордными с 2016 года, сообщает Financial Times со ссылкой на данные аналитической группы Vortexa. Трейдеры в крупнейшем в мире порту заправки судов замещают выпавшие ближневосточные поставки российским топливом.

Конфликт в Иране и блокада Ормузского пролива спровоцировали рост мировых цен на энергоносители и дефицит ключевых видов топлива — в том числе авиационного и судового (бункерного). Нефть сорта Brent торгуется около $106 за баррель — это ниже апрельских максимумов около $110, но все еще существенно выше докризисного уровня. Поставки мазута из Персидского залива в Сингапур в марте–апреле упали до 336 тысяч баррелей в сутки против 522 тысяч в январе–феврале.

Российские поставки за тот же период выросли с 372 тысяч до 585 тысяч баррелей в сутки. Около 20 российских танкеров встали на якорных стоянках, связанных с Сингапуром, в том числе несколько попавших под санкции ЕС и США, против пяти за аналогичный период прошлого года, по данным Veson Nautical. Сингапур не ввел собственных санкций против конкретных российских нефтепродуктов, однако трейдеры обязаны соблюдать потолок цен стран G7 и ЕС в $45 за баррель, если в морской перевозке задействованы западные компании.

Глобальные грузопотоки перенаправляются именно в Сингапур, поскольку он платит за топливо больше, чем другие регионы, пояснила FT аналитик Rystad Energy Паола Родригес-Масиу. По ее словам, Европа пока не почувствовала последствий этого перераспределения, однако они почти неизбежны, поскольку в ближайшие недели доступность топлива на европейском рынке начнет снижаться.

Судовой трафик через Сингапур в марте вырос на 7% к предыдущему месяцу и почти на 15% в годовом выражении, следует из данных BloombergNEF. При этом запасы мазута в порту за последние две недели сократились примерно на 11%, а США временно сняли санкции на морской экспорт российской нефти в попытке сдержать рост цен.

Ранее сообщалось, что российские танкеры с нефтью все активнее указывают Сингапур в качестве пункта назначения: по данным LSEG, только в январе туда направились суда с примерно 1,4 млн тонн российской нефти, что стало рекордом за последние годы. Само по себе государство российскую нефть не закупает, однако прилегающие воды используются для перегрузки с судна на судно.