CREA: Санкционные танкеры перевозят уже 68% российской нефти на фоне дефицита на рынке

Доля российской нефти, перевозимой санкционными танкерами, резко выросла и достигла 68%. Об этом сообщил аналитик Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) Айзек Леви. Это происходит на фоне дефицита предложения на мировом рынке и роста цен на нефть, говорится в анализе Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). Ограничения поставок через Ормузский пролив сократили предложение и подняли цены до максимума за последние годы. В результате доходы России от экспорта нефти выросли. При этом всё больше стран начинают принимать поставки на судах, подпадающих под санкции.

По данным CREA, в марте ситуация заметно изменилась. После введения 6 марта временного исключения для Индии доля танкеров стран G7+, которые владеют судами или страхуют их, выросла с 42% до 53% всех морских поставок российской нефти. На индийском направлении этот показатель достигал 83%. Однако уже после расширения послаблений 12 марта такие суда начали уходить с этого рынка. Их доля снова снизилась до 41%, поскольку западные перевозчики нашли более выгодные маршруты вне поставок российской нефти.

Освободившуюся нишу заняли санкционные танкеры. Во второй половине марта они перевозили уже 51% всей российской нефти и 68% сырой нефти. На направлении в Индию их доля достигла 67%.

На этом фоне цена российской нефти Urals выросла до $94,5 за баррель — более чем вдвое выше установленного странами G7+ потолка. Общие доходы России от экспорта ископаемого топлива достигли €713 млн в день — это максимальный уровень за последние два года. Поступления от налога на добычу полезных ископаемых в марте превысили €7,4 млрд, увеличившись более чем вдвое по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики отмечают, что по мере сохранения дефицита на рынке страны всё охотнее принимают нефть, перевозимую подсанкционными судами. Это приводит к постепенной нормализации таких поставок и снижает эффективность санкций. При этом, несмотря на сообщения об увеличении числа судов в Ормузском проливе, существенного роста поставок нефти и газа пока не наблюдается — объемы остаются ограниченными.