«Теневой флот» России укомплектован людьми из ГРУ и ЧВК «Вагнер» — расследование

Танкеры, которые перевозят подсанкционную российскую нефть через Балтийское море, регулярно выходят в рейсы с двумя дополнительными членами экипажа из числа силовиков и военных, говорится в совместном расследовании OCCRP, Delfi, Helsingin Sanomat и «Важных историй».

Журналисты проанализировали состав 20 рейсов и обнаружили 17 россиян, которые не имеют морских удостоверений. Большинство из них связаны с частной военной компанией «Вагнер» или структурами госбезопасности, в том числе ГРУ, следует из слитых баз данных, реестра наёмников ЧВК и информации европейских разведок. В списках экипажей такие люди значатся как внештатные сотрудники. Они начали появляться на судах регулярно с лета прошлого года. При этом на танкерах, курсирующих по Чёрному морю и Тихому океану, их не обнаружили.

В пример приводится судно Kira K, которое в конце прошлого года готовилось перевезти более 700 тысяч баррелей сырой нефти. По данным расследователей, на борту находились моряки из Мьянмы, Китая и Бангладеша, а также двое российских граждан — Денис Енин и Александр Каменев, воевавшие в Сирии и на востоке Украины.

В европейских разведывательных службах полагают, что силовики в составе экипажей призваны удерживать балтийские страны от попыток ареста или досмотра судов и это повышает риск вооружённого сопротивления в случае вмешательства. По мнению аналитиков, военные на танкерах также могут собирать ценную информацию или устраивать диверсии.

Осенью французские власти задержали танкер Boracay при проходе через Ла-Манш. На борту судна находились два сотрудника российской охранной компании Moran Security Group. По словам источника AFP, они следили за экипажем и вели разведку. По словам собеседника агентства, роль этих людей заключалась в «обеспечении защиты судна и прежде всего в том, чтобы капитан строго выполнял отданные приказы в соответствии с российскими интересами». Источник AFP описал охранников как Александра Т. 34 лет и Максима Д. 40 лет, добавив, что последний — бывший полицейский, работавший на ЧВК Вагнера.

В начале этого года также стало известно, что на борту танкера Qendil, который в декабре 2025 года подвергся атаке украинских беспилотников в Средиземном море, ранее находились российские военные с опытом службы в спецназе ГРУ и ЧВК Вагнера.