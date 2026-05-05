Bloomberg: Доходы России от экспорта нефти достигли максимума с начала полномасштабной войны в Украине

Прибыль от российского нефтяного экспорта выросла до максимума с февраля 2022 года — начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом пишет Bloomberg. Рост связан с двумя факторами: увеличением объемов поставок и высокими мировыми ценами на нефть. Последние, в свою очередь, выросли из-за войны с Ираном и перебоев с нефтью на рынке.

В среднем за четыре недели до 3 мая Россия зарабатывала на экспорте нефти около $2,42 млрд в неделю. Это самый высокий показатель за всё время войны. Объемы поставок тоже растут. Средний экспорт достиг 3,66 млн баррелей в сутки — это максимум с декабря. По сравнению с серединой апреля рост составил почти 500 тысяч баррелей в сутки.

Ранее поставки снижались из-за ударов украинских беспилотников по портам Приморск, Усть-Луга и Новороссийск. Сейчас их работа частично восстановлена, хотя часть инфраструктуры повреждена.

Сильный рост цен на нефть связан с ситуацией на Ближнем Востоке. Иран фактически закрыл Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировой нефти. США, в свою очередь, ввели ограничения на иранские поставки, но ослабили санкции против российской нефти, что позволило ей вернуться на некоторые рынки. Главным покупателем остается Индия. В апреле она импортировала около 1,5 млн баррелей российской нефти в сутки — меньше, чем в марте, но больше, чем в феврале. Также Россия увеличила поставки в Индию нефти сорта ESPO. Кроме того, были зафиксированы поставки в Японию и на Филиппины, пишет Bloomberg.

Из-за роста экспорта увеличился объем нефти, находящейся в море. Сейчас это около 115 млн баррелей. При этом большинство грузов находятся в пути, а не на простаивающих танкерах. Цены на российскую нефть остаются высокими. Сорт Urals стоит около $94–96 за баррель, а ESPO — около $92. Общая выручка за последнюю неделю также выросла — до $2,57 млрд.

Большая часть поставок идет в Азию. При этом значительная доля нефти перевозится на танкерах без указанного конечного пункта — такие маршруты часто используются для изменения направления поставок уже в пути.