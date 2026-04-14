Американские санкции против российской нефти вновь вступили в силу

Министерство финансов США не стало продлевать решение о снятии санкций с продажи нефти и нефтепродуктов из России, сообщает Politico. Решение действовало до 11 апреля.



Речь шла о сделках, связанных с продажей, перевозкой или разгрузкой российской нефти и нефтепродуктов, если они были погружены на любое судно до 12 марта 2026 года.

Министр финансов США Скотт Бессент говорил, что разрешение на покупку российской нефти, застрявшей в море, — временная мера для стабилизации рынков и увеличения предложения.

Мировые поставки нефти оказались под угрозой из‑за совместной военной операции США и Израиля в Иране и перекрытий Ормузского пролива.