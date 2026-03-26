Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции убит в результате удара — глава Минобороны Израиля

Фото: Tasnim News Agency

Израильские силы убили командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири, утверждает министр обороны Израиля Исраэль Кац. Он назвал высокопоставленного иранского военного ответственным за минирование и блокаду Ормузского пролива, а также пригрозил убийством других членов КСИР. В Тегеране пока не комментировали сообщения о смерти Тангсири.

Ормузский пролив заблокирован Ираном с начала марта. На фоне этого взлетели мировые цены на нефть. До войны через пролив из Персидского залива ежедневно вывозили около 20 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов. Часть удалось перенаправить по альтернативным маршрутам.

Всего с начала нынешней военной операции против Ирана Израиль отчитался об убийстве нескольких десятков чиновников и военных, а также верховного лидера исламской республики Али Хаменеи. Только в марте американо-израильские силы устранили секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, командира ополчения «Басидж» Гуламреза Солеймани, министра разведки Исмаила Хатиба, а также спикера КСИР Али Наини.

