Иран разрешил судам «дружественных» стран проход через Ормузский пролив. Среди них — Китай и Россия

Власти Ирана разрешили судам «невраждебных» стран проходить через Ормузский пролив, который с начала эскалации на Ближнем Востоке оказался фактически заблокирован для судоходства. Соответствующее сообщение Тегеран направил Совбезу ООН и Международной морской организации.

Нота МИД Ирана была направлена еще в воскресенье, 15 марта, пишет агентство Reuters. В ней говорится, что гражданские суда могут пользоваться Ормузским проливом, предварительно согласовав проход с Тегераном, «при условии что они не участвуют в актах агрессии против Ирана и не поддерживают их».

Об этой записке также сообщила газета Financial Times.

Накануне министр иностранных дел Иран Аббас Аракчи уточнил, что проход разрешен судам стран, которые Тегеран «считает своими друзьями». Он перечислил Китай, Россию, Индию, Ирак и Пакистан.

«Нет никаких оснований позволять нашему врагу пройти через пролив», — цитирует его агентство Tasnim.

С начала войны Израиля и США против Ирана судоходство через Ормузский пролив практически остановилось из-за угроз атак на суда. Через этот пролив проходит около пятой части мировой торговли нефтью и сжиженным газом.

В последние дни, впрочем, Иран разрешает небольшому количеству судов проход через Ормузский пролив по коридору у острова Ларак. Например, профильное издание Lloyd’s List в начале недели писало, что известно как минимум о 20 судах, которые воспользовались этим маршрутом, — это были суда из Греции, но были также из Индии, Пакистана, Сирии и Ирана. Известно также как минимум об одном случае, когда принадлежащий китайской компании контейнеровоз заплатил Ирану за безопасный проход.