Через Ормузский пролив прошел вторй «зомби-танкер» за несколько дней

Через Ормузский пролив прошло ещё одно судно, использующее данные списанного корабля. Речь идёт о танкере, передающем сигнал под именем Nabiin (IMO: 9251585). Это уже второй подобный случай за последние дни.

По данным отслеживания судов, вечером в воскресенье Nabiin находился в Персидском заливе, а к утру понедельника — в Оманском заливе. При этом, как сообщает Bloomberg, танкер такого типа был отправлен на утилизацию в Бангладеш около пяти лет назад.

Речь идёт о так называемом «зомби-судне» — судне, которое использует идентичность списанного корабля. Ранее аналогичным образом через пролив прошло судно, представившееся газовозом Jamal, который, по данным рынка, был разобран в Индии.



Судно, выдающее себя за Nabiin, вошло в Персидский залив незадолго до начала боевых действий и указало пунктом назначения иракский порт Хор-эль-Зубайр. После выхода из залива оно передало, что полностью загружено и не имеет чёткого маршрута.

Согласно базе данных Equasis, управляющей компанией Nabiin указана Muhit Maritime FZE, владельцем — Sagitta Maritime Co Ltd. Обе компании зарегистрированы в Дубае и используют одинаковые контактные данные.

Появление таких судов связано с ситуацией вокруг Ормузского пролива, который фактически закрыт с конца февраля на фоне войны на Ближнем Востоке. По данным СМИ, через пролив проходят лишь суда, связанные с Ираном или получившие разрешение Тегерана. Другие суда отключают системы отслеживания, чтобы избежать контроля.

