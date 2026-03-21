«Зомби-танкер» прошел через Ормузский пролив, выдавая себя за списанный газовоз

Судно, выдающее себя за газовоз Jamal (IMO: 9200316), прошло через Ормузский пролив на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов. Что это за судно в действительности — неизвестно.

Согласно этим данным, танкер под именем Jamal покинул пролив в пятницу 20 марта утром. Однако настоящий газовоз с таким названием был утилизирован в Индии еще в октябре прошлого года.

Участники рынка предполагают, что речь идет о так называемом «зомби-судне» — судне, которое использует идентичность списанного корабля. Это первый известный случай применения такой схемы для прохода через Ормузский пролив с начала войны.