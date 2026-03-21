«Зомби-танкер» прошел через Ормузский пролив, выдавая себя за списанный газовоз

Судно, выдающее себя за газовоз Jamal (IMO: 9200316), прошло через Ормузский пролив на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов. Что это за судно в действительности — неизвестно.
Согласно этим данным, танкер под именем Jamal покинул пролив в пятницу 20 марта утром. Однако настоящий газовоз с таким названием был утилизирован в Индии еще в октябре прошлого года.
Участники рынка предполагают, что речь идет о так называемом «зомби-судне» — судне, которое использует идентичность списанного корабля. Это первый известный случай применения такой схемы для прохода через Ормузский пролив с начала войны.
Starboard Maritime Intelligence
Судно начало передавать сигнал под этим именем только на прошлой неделе. Сначала оно указало пункт назначения — порт Сохар в Омане, затем исчезло из системы отслеживания и позже вновь появилось уже в Персидском заливе, но без указания маршрута.
Эксперты отмечают, что «зомби-суда» уже применялись для перевозки санкционной нефти, однако их использование для прохода через Ормузский пролив — новый шаг. При этом участие газовозов в таких схемах считается необычным, поскольку это редкие и специализированные суда.
С начала войны судоходство через Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировой торговли нефтью и сжиженным газом, практически остановилось из-за угроз и атак. Некоторые суда проходят маршрут только после согласования с Ираном, а часть из них отключает системы отслеживания из соображений безопасности.