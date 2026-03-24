Китайское судно впервые заплатило Ирану за проход через Ормузский пролив

Контейнеровоз Newvoyager (IMO 1088396), принадлежащий китайской компании, заплатил Ирану за безопасный проход через Ормузский пролив. Как сообщает Lloyd’s List, это первый подтвержденный случай, когда китайское судно заключило такую сделку. Контейнеровоз прошел через пролив в минувшие выходные по безопасному судоходному коридору близ иранского острова Ларак.

Согласно базам данных судов, Newvoyager ходит под панамским флагом и принадлежит китайской компании Bengbu Shengda Transportation. Оператор судна — еще одна китайская компания United Pioneer Shipping. Как выяснил Lloyd’s List, выплата иранским властям была проведена через китайскую компанию, предоставляющую услуги морских перевозок. Сумма и способ оплаты не разглашаются.

К настоящему времени известно более чем о 20 случаях, когда суда проходили через Ормузский пролив по коридору у острова Ларак. Большинство из них принадлежали Греции, но были также суда из Индии, Пакистана, Сирии и Ирана. Иранские власти рассматривают запросы на транзит судов, желающих использовать коридор, в индивидуальном порядке, хотя некоторые правительства, например индийское, ведут переговоры с Тегераном о том, чтобы организовать массовый проход.