Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония заявили о готовности обеспечить проход судов через Ормузский пролив

Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония в совместном заявлении выразили готовность содействовать обеспечению безопасного прохода судов через Ормузский пролив и заявили о намерении принять меры для стабилизации энергетических рынков, сообщает Reuters.

Государства осудили атаки Ирана на гражданские торговые суда в Персидском заливе, удары по гражданской инфраструктуре, включая нефтегазовые объекты, а также фактическое перекрытие Ормузского пролива иранскими вооруженными силами. Авторы заявления потребовали от Тегерана немедленно прекратить минирование, ракетные и беспилотные удары и любые другие попытки блокировать пролив для коммерческого судоходства и выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН 2817.

Вмешательство в международное судоходство и нарушение глобальных цепочек поставок энергоносителей, говорится в документе, представляют угрозу международному миру и безопасности в соответствии с указанной резолюцией. Подписанты призвали к немедленному всеобъемлющему мораторию на удары по гражданской инфраструктуре, в том числе по нефтегазовым объектам. Они также подчеркнули, что свобода мореплавания является фундаментальным принципом международного права, закрепленным в Конвенции ООН по морскому праву.

Подписанты заявления приветствовали решение Международного энергетического агентства санкционировать скоординированное высвобождение стратегических запасов нефти и пообещали предпринять дополнительные шаги для стабилизации энергорынков, включая работу с рядом нефтедобывающих стран по увеличению объемов добычи. Кроме того, шесть государств заявили о готовности оказать помощь наиболее пострадавшим от кризиса странам через ООН и международные финансовые институты.

Ранее сообщалось, что Франция вместе с союзниками готовит оборонительную миссию по сопровождению торговых судов в Ормузском проливе для постепенного восстановления судоходства. Президент Эммануэль Макрон заявил об этом еще 9 марта.

