Моряки в Ормузском проливе жалуются на мизерные доплаты и нехватку воды, в условиях блокады застряли около 20 тысяч человек — Bloomberg

Моряки, оказавшиеся на судах в районе Ормузского пролива, сталкиваются с нехваткой воды и продовольствия, несмотря на работу в зоне боевых действий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на членов экипажей.

По их словам, дополнительные выплаты за работу в опасных условиях остаются незначительными. Один из капитанов отметил, что получает около $100 в день сверх обычной ставки, тогда как рядовые моряки — всего $20–30. При этом риски для экипажей существенно выросли.

Из-за затянувшейся блокировки судоходства некоторые команды уже начали экономить ресурсы. Один из моряков рассказал, что экипаж выживает на рисе и сахаре, а запасы пресной воды на судне практически исчерпаны. На стоянке системы опреснения работают хуже, что затрудняет пополнение запасов.

Всего, по оценкам отраслевых организаций, в районе Персидского залива и Ормузского пролива находятся около 40 тысяч моряков, из которых примерно половина фактически не может покинуть регион. Судоходство в проливе резко сократилось после начала ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля.

Моряки работают в условиях постоянной угрозы атак и перебоев навигации: из-за помех GPS суда часто не могут точно определить свое местоположение. Некоторые экипажи вынуждены ориентироваться с помощью радара и традиционных методов.

Ситуацию осложняет то, что покинуть суда практически невозможно: авиасообщение нарушено, а замены экипажей нет. Эвакуироваться никто не может, рассказали они Bloomberg.

