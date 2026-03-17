Военные корабли Индии сопроводили по Ормузскому проливу два индийских газовоза и танкер

ВМС Индии сопроводили три торговых судна под индийским флагом после прохода через Ормузский пролив в Оманском заливе, пишет The Hindu. Речь идет о газовозах Shivalik (IMO 9356892) и Nanda Devi (IMO 9232503), а также о нефтяном танкере Jag Laadki (IMO 9461764). Названия военных кораблей официальные лица не раскрыли.

Танкер Jag Laadki с более чем 80 тысячами метрических тонн нефти на борту вышел из терминала Фуджейры в ОАЭ 15 марта, успев покинуть порт до того, как терминал был атакован. Газовоз Shivalik с грузом СПГ прибыл в индийский порт Мундра 16 марта. Nanda Devi с 46 тысячами тонн СПГ ожидается в индийском порту Кандла 17 марта. Jag Laadki должен добраться до Мундры также во вторник.

Специальный секретарь министерства судоходства Раджеш Кумар Синха сообщил, что все моряки на борту трех судов невредимы, в крупных портах Индии заторов не наблюдается, а число экспортных контейнеров в порту Джавахарлал Неру сократилось с 5600 до примерно 3900. Портовые власти предоставляют якорные стоянки судам, которые не могут следовать по назначению из-за ситуации в регионе.

Сопровождение индийских торговых судов продолжится, заверили официальные лица. По их данным, 22 судна под флагом Индии по-прежнему заблокированы к западу от Ормузского пролива. Представитель МИД Рандхир Джайсвал уточнил, что предложение Трампа создать международную коалицию для обеспечения безопасного прохода через пролив в двустороннем формате Индия не обсуждала.

После начала совместной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля КСИР взял под контроль Ормузский пролив — единственный морской путь из Персидского залива в океан, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Война привела к практически полной остановке судоходства в этом районе. Сообщалось, что крупнейшие производители нефти на Ближнем Востоке — Кувейт, Ирак, ОАЭ и Саудовская Аравия — почти на треть сократили добычу нефти из-за блокады пролива и из-за ударов Ирана по энергетическим объектам в регионе.

