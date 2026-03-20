«Если Иран не разгромлен, это невозможно». Давид Шарп о планах семи стран обеспечить проход судов через Ормузский пролив

Планы Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Канады обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив реализуемы только в случае масштабной военной операции с участием США, сказал The Insider военный эксперт Давид Шарп, комментируя совместное заявление семи стран.



Ранее они выразили готовность содействовать обеспечению безопасного прохода судов через Ормузский пролив и стабилизации энергетических рынков. Однако в заявлении не уточняется, как именно это будет сделано.



Шарп подчеркнул, что упомянутые страны «в принципе не могут этого сделать», если Иран продолжает оказывать сопротивление, и что подобный сценарий возможен лишь в случае, «если они начнут воевать с Ираном всеми своими морскими и воздушными возможностями, часть которых сложно перебросить».



Шарп объясняет:

«Они могут сделать это с участием США и при условии, что роль США — главная, а они оказывают им поддержку и добавляют [свои возможности] к возможностям США. Когда мы говорим о разблокировке пролива, то тут не только флот может участвовать. Тут есть и воздушная составляющая, и с суши можно обеспечить безопасность в проливе, и еще какие-нибудь силы специального назначения, например, водолазы, и наземная составляющая — у такой операции может быть почти наверняка и какая-то наземная составляющая, например, захват островов поблизости от пролива или захват части побережья Ирана. Чем помочь американцам, у них есть. Могут ли справиться американцы без них? Да, но с политической и военной точки зрения американцам желательно, чтобы были и другие участники».

В документе страны осудили атаки Ирана на гражданские торговые суда и удары по гражданской инфраструктуре, включая нефтегазовые объекты, а также фактическое перекрытие пролива. Подписанты потребовали от Тегерана прекратить минирование, ракетные и беспилотные атаки и любые попытки блокировать коммерческое судоходство.

Они также заявили, что вмешательство в международное судоходство и нарушение глобальных цепочек поставок энергоносителей представляют угрозу для международной безопасности, и призвали к мораторию на удары по гражданской инфраструктуре.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о подготовке оборонительной миссии по сопровождению торговых судов в Ормузском проливе.

