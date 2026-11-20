В новый пакет санкций ЕС против России могут включить запрет на выдачу виз российским спортсменам. Нейтралитет, однако, может выдержать Швейцария. В Государственном секретариате по миграции The Insider заявили, что даже если такие меры примет Европейский союз, это не означает, что их автоматически будет принимать и Швейцария.
О том, что в новый пакет санкций Евросоюза могут войти ограничения на выдачу виз российским спортсменам, накануне сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, Европейская комиссия уже подготовила проект ограничений и именно он будет включать предложение о запрете виз атлетам из России.
Других подробностей Туск не привел. Так, например, неизвестно, будут ли ограничения распространяться на всех спортсменов с российским паспортом — даже тех, что выступают под нейтральным флагом, — или нет.
Новый санкционный пакет должны представить до конца ноября, а согласовать, как ожидается,— до конца этого года. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас также ранее говорила, что главы МИД стран союза призывали ужесточить визовую политику.
Точечные ограничения против спортсменов уже ввели ряд стран Евросоюза. Некоторые заявили, что не будут пускать на свои соревнования спортсменов из России и Беларуси, другие запретили им выдачу своих виз.
Так, Варшава, например, решила не допускать российских прыгунов с трамплина к предстоящим соревнованиям в Висле и Закопане. Различные ограничения ввели также власти Швеции, Финляндии, Норвегии, Эстонии, Канады и Чехии. Касаются эти заявления зимних видов спорта — например, в Финляндии российских фигуристов уже не пустили на Гран-при по фигурному катанию.
Особняком держится Швейцария. В стране 11–13 декабря должен пройти этап Кубка мира по лыжным гонкам, а позже — соревнования по прыжкам с трамплина. Ранее на этой неделе в Госсекретариате по миграции страны уже заявили, что будут рассматривать визовые заявки российских спортсменов, если те были допущены к соревнованиям соответствующими спортивными федерациями.
Этот принцип, скорее всего, сохранится и в случае, если ограничения на выдачу виз спортсменам из России введут на уровне Евросоюза. На вопрос The Insider, рассмотрит ли Швейцария такие меры, в Госсекретариате сообщили, что в каждом подобном случае следовать санкциям ЕС или нет, частично или полностью, решение принимается индивидуально.
«Швейцария применяет достижения шенгенского права в области виз (Schengen visa acquis) и рассматривает каждое визовое заявление индивидуально на основании действующих правовых норм. Статус спортсмена в международной спортивной федерации сам по себе не определяет исход рассмотрения визового заявления», — заявил пресс-секретарь ведомства Николя Серкле.
По словам Серкле, все визовые заявления Швейцария оценивает в соответствии с существующей правовой базой. На рассмотрение заявлений также влияют проверки из соображений нацбезопасности и действующие санкционные режимы.
«При условии, что российские спортсмены были допущены к соревнованиям соответствующими спортивными федерациями, их визовые заявления будут рассматриваться в каждом конкретном случае в соответствии с действующими нормами. Если требования для выдачи выполнены, виза, как правило, предоставляется», — добавил он.
Ранее решения о визовых ограничениях для российских атлетов осудили несколько международных федераций. Например, подобное заявление сделал Международный союз конькобежцев, а в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) пообещали помогать всем спортсменам в нейтральном статусе.
В то же время эти организации остаются бессильными в вопросе въездных ограничений — он остается в ведении страны, принимающей соревнования. Спортивный арбитражный суд также не может рассматривать жалобы спортсменов на запрет въезда в страну проведения соревнований.