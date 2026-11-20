В новый пакет санкций ЕС против России могут включить запрет на выдачу виз российским спортсменам. Нейтралитет, однако, может выдержать Швейцария. В Государственном секретариате по миграции The Insider заявили, что даже если такие меры примет Европейский союз, это не означает, что их автоматически будет принимать и Швейцария.

О том, что в новый пакет санкций Евросоюза могут войти ограничения на выдачу виз российским спортсменам, накануне сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, Европейская комиссия уже подготовила проект ограничений и именно он будет включать предложение о запрете виз атлетам из России.

Других подробностей Туск не привел. Так, например, неизвестно, будут ли ограничения распространяться на всех спортсменов с российским паспортом — даже тех, что выступают под нейтральным флагом, — или нет.