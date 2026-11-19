Спортсмены не могут обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) запреты на въезд, введенные властями стран. Об этом в CAS сообщили в ответ на запрос The Insider. Суд пояснил, что его юрисдикция не распространяется на национальные правительства. Обжаловать в CAS можно решение спортивной организации, если такую возможность предусматривают ее правила или арбитражное соглашение:

«Суд не обладает юрисдикцией в отношении национальных правительств. CAS не примет апелляцию спортсмена в связи с ограничениями на въезд, введенными правительствами».

Согласно регламенту CAS, перед обращением в арбитраж заявитель должен исчерпать предусмотренные правилами спортивной организации способы обжалования.

Решение CAS не обеспечило российским хоккеистам въезд в Канаду

В конце октября CAS обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к пяти чемпионатам мира. Федерация хоккея России оспаривала решение IIHF об отстранении команд. Спустя две недели международная федерация подтвердила, что российская сборная пропустит молодежный чемпионат мира из-за ограничений на въезд, введенных Канадой. Чехия также объявила, что не пустит российских хоккеисток на чемпионат мира среди девушек до 18 лет, даже если у них будут визы других стран шенгенской зоны.

18 ноября правительство Швеции сообщило, что участие российских спортсменов в соревнованиях может представлять риск для международных отношений страны. В феврале в шведском Фалуне пройдет чемпионат мира по лыжным видам спорта. Шведское правительство уточнило, что решения о визах и въезде профильные ведомства принимают самостоятельно по каждому случаю. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) пообещала помогать нейтральным спортсменам, но признала, что не может влиять на визовые ограничения.

Международный олимпийский комитет ранее заявил в комментарии для The Insider, что доступ к международным соревнованиям не должен зависеть от гражданства спортсмена или участия его страны в войне. При этом в МОК подчеркнули, что решения о выдаче виз принимают национальные власти.

Чем закончилось дело об израильских гимнастах в Индонезии

В ответе The Insider CAS сослался на дело 2025 года, когда Индонезия отказала израильским гимнастам в визах на чемпионат мира в Джакарте. Федерация гимнастики Израиля подала две апелляции против Международной федерации гимнастики. В первой она попросила отменить заявление, в котором международная федерация приняла к сведению решение Индонезии. Во второй израильская федерация и шесть гимнастов просили обязать международную федерацию обеспечить их участие, перенести чемпионат или отменить его. CAS отклонил оба ходатайства о срочных мерах и сообщил, что производство по первой апелляции будет прекращено из-за отсутствия юрисдикции. Вторая апелляция тогда осталась в производстве. Израильские гимнасты на чемпионате не выступили.

В октябре 2026 года Международная федерация гимнастики сообщила, что заключила соглашение с израильской федерацией. После этого производство в CAS завершилось. Стороны не раскрыли условия соглашения.

В суде попросили воспринимать эту ссылку как справочную и не считать ее официальным сопоставлением двух ситуаций. Оценивать последствия дела в CAS отказались.