Чехия не пустит российскую сборную на чемпионат мира по хоккею среди девушек до 18 лет, даже если игроки получат визы других стран Шенгенской зоны, объявил глава МВД Чехии Любомир Метнар после встречи с руководством национальной хоккейной федерации. Турнир пройдет с 8 по 16 января. Это второй из пяти чемпионатов, на которые Спортивный арбитражный суд обязал допустить российские команды. Первый — мужской молодежный ЧМ в Канаде — уже решено провести без представителей РФ.

Накануне глава чешского МИД Петр Мацинка рассказал Чешскому радио, что Прага не сделает для команды визового исключения. Он также попросил министров иностранных дел стран ЕС не выдавать хоккеисткам визы для поездки в Остраву. Метнар уточнил, что МВД сможет отказать команде во въезде, даже если другая страна выдаст визы. Какой именно механизм министерство применит в этом случае, он не уточнил.

Что следует из чешских документов

Еще в октябре 2022 года чешский МИД объявил, что страна не будет пропускать через свои внешние границы россиян с шенгенскими визами, выданными для туризма, спорта или культурных мероприятий. Ведомство отдельно указало, что речь идет о международных аэропортах Чехии. В июне 2023 года правительство поручило МВД аннулировать спортивные шенгенские визы россиян, если те уже въехали по ним в страну. В сентябре этот документ заменили новым постановлением. Оно сохранило запрет на участие российских сборных в соревнованиях в Чехии, но отдельного поручения МВД аннулировать визы в нем уже нет. Действие постановления в ноябре 2026 года подтвердил чешский МИД.

Кто сейчас есть в расписании

В расписании, опубликованном Федерацией хоккея Канады, указаны восемь сборных. Чехия, Канада, Венгрия и Словакия играют в одной группе, США, Швеция, Швейцария и Германия — в другой. России в расписании нет. Генсек чешской хоккейной федерации Ян Черны сказал, что организация уведомит Международную федерацию хоккея о позиции властей.

Что произошло с другими турнирами из решения CAS

На мужском молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне и Ред-Дире российскую сборную после решения CAS включили в предварительное расписание вместо Норвегии. Чехия тогда фигурировала как один из соперников России по группе. Канада отказалась пускать российских игроков даже при наличии действующих виз. 15 ноября международная федерация подтвердила, что сохранит турнир в Канаде и проведет его без России. Норвегия вернулась в состав участников. Федерация хоккея России объявила, что будет добиваться исполнения решения спортивного суда и возмещения вреда.

Судебное решение касается еще трех чемпионатов 2027 года — мужского турнира до 18 лет в США, взрослого мужского чемпионата в Германии и взрослого женского в Канаде. Чехия также входит в число стран, чьи федерации отказались играть против России на взрослом мужском чемпионате. В суде сказали The Insider, что не обладают юрисдикцией в отношении национальных правительств.