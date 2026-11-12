Семь стран отказались утвердить расписание молодежного ЧМ по хоккею из-за возвращения России

Германия и еще как минимум шесть стран отказались подписывать новое расписание молодежного чемпионата мира по хоккею, предусматривающее участие сборной России. Об этом сообщил председатель правления Немецкого хоккейного союза Франк Лутц на заседании спортивного комитета Бундестага.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Канаде. После решения Спортивного арбитражного суда (CAS) Международная федерация хоккея (IIHF) направила участникам обновленное расписание, в котором Россия заняла место Норвегии. Норвежскую сборную переведут в низший дивизион.

По предварительному расписанию, соперниками России в группе должны стать Канада, Чехия, Латвия и Швейцария. При этом несколько европейских сборных уже объявили, что не будут играть против россиян. Канада также намерена не допустить российскую команду к соревнованиям. 11 ноября государственный секретарь по вопросам спорта Адам ван Куверден уточнил, что власти будут препятствовать въезду российских спортсменов и официальных лиц даже при наличии действующих виз.

Аналогичные проблемы возникли при подготовке взрослого чемпионата мира, который Германия примет в мае 2027 года. Ранее представитель немецкого правительства сообщил, что 8 из 16 национальных федераций, участвующих в турнире, отказались играть с Россией. Немецкие власти считают, что проведение чемпионата с российской командой стало практически невозможным.

Организаторы уже продали 250 тысяч билетов на чемпионат мира в Германии — примерно половину от ожидаемой посещаемости в 450–500 тысяч зрителей. Как следует из опубликованного 12 ноября отчета бундестага, Лутц предупредил, что изменение расписания и дополнительные расходы на безопасность создают серьезные финансовые риски.

В качестве возможного решения немецкие политики предложили IIHF повторно отстранить Россию, на этот раз обосновав решение угрозой срыва соревнований из-за отказа других команд выходить на лед. Государственный министр по вопросам спорта Рональд Раухе при этом подчеркнул, что отказ в выдаче виз российским игрокам не решит проблему. По его словам, правительство ведет переговоры с хоккейными организациями, добиваясь решения, при котором Россия не будет допущена к чемпионату мира.

Спортивный арбитраж уже признавал угрозу бойкотов основанием для отстранения россиян

В кнце октября CAS объявил не только о возвращении российских хоккейных сборных, но и о противоположном по результату решении по делу российских керлингистов. Арбитраж отклонил две апелляции Федерации керлинга России, оставив в силе отстранение взрослых российских команд от международных соревнований до конца 2026 года. Международная федерация керлинга ссылалась на вероятность отказа других сборных играть против россиян, нежелание организаторов принимать соревнования с их участием и возможные проблемы с выдачей виз. Суд согласился, что ограничения связаны с необходимостью обеспечить нормальное проведение соревнований и не являются дисциплинарным наказанием.

В деле о хоккее арбитры пришли к другому выводу: IIHF не представила достаточных доказательств того, что опасения по поводу безопасности оправдывают исключение российских команд. При этом CAS отдельно указал, что не рассматривал организационные последствия возвращения России, поскольку требования не были предметом разбирательства.

Что говорят в России

Министр спорта России Михаил Дегтярëв ранее сказал, что отказ соперников выходить на матчи должен приводить к присуждению им технических поражений. По его словам, страны, препятствующие участию российских сборных, рискуют потерять право проведения международных турниров. IIHF в свою очередь сообщила, что продолжает искать решение и обсуждает ситуацию с национальными федерациями, включая российскую.

Российские хоккейные сборные были отстранены от международных соревнований после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. 30 октября 2026 года CAS удовлетворил жалобу Федерации хоккея России и обязал IIHF допустить российские команды к пяти чемпионатам мира.