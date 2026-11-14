МОК: «Спортсмены не должны отвечать за действия своих правительств»

Международный олимпийский комитет выступает против ограничения доступа спортсменов к международным соревнованиям на основании их гражданства или участия их государства в войне. Об этом представитель пресс-службы МОК сообщил The Insider в ответ на запрос о решении Финляндии ужесточить правила въезда для российских спортсменов, в том числе выступающих в нейтральном статусе. При этом в комитете подчеркнули, что решения о выдаче виз остаются в компетенции национальных правительств:

«Доступ спортсменов к международным соревнованиям не должен ограничиваться из-за того, какой у них паспорт, или зависеть от участия их правительства в войне либо конфликте. Этот принцип должен последовательно применяться ко всем спортсменам из всех национальных олимпийских комитетов. МОК всегда будет следовать своей миссии — сохранять основанную на ценностях и по-настоящему глобальную спортивную платформу, которая дает миру надежду».

В ответе МОК также напомнил о решении исполнительного комитета от 7 июля, которым были отменены рекомендации 2022 и 2023 годов об ограничении участия российских спортсменов и команд в международных соревнованиях. Тогда же комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России, приостановленное в октябре 2023 года из-за включения в его состав спортивных организаций с оккупированных украинских территорий.

При этом МОК подчеркнул, что международные соревнования за пределами Олимпийских игр проводятся под руководством соответствующих спортивных федераций, которые самостоятельно устанавливают правила допуска участников. Решение о проведении соревнований в России, приглашении российских государственных чиновников и использовании российской национальной символики на таких турнирах также остается за федерациями и организаторами:

«Хотя решения о выдаче виз остаются в исклюсительной компетенции отдельных государств, МОК в пределах своих полномочий поддерживает международные спортивные федерации и национальные олимпийские комитеты в их усилиях по обеспечению участия спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в вопросах, связанных с визами».

В МОК не уточнили, намерены ли обращаться непосредственно к правительству Финляндии.

The Insider также обратился за комментарием в Спортивный арбитражный суд (CAS). В пресс-службе суда отметили, что нен не обладают юрисдикцией в отношении национальных правительств. При этом в суде напомнили о недавнем разбирательстве между Федерацией хоккея России и Международной федерацией хоккея, по итогам которого российским командам разрешили вернуться к международным соревнованиям. В CAS сообщили The Insider, что мотивировочная часть решения будет опубликована в ближайшее время.

Финляндия ограничивает въезд даже для нейтральных спортсменов

12 ноября правительство Финляндии объявило об ужесточении ограничений на въезд граждан России. Новые правила начнут применять 16 ноября при рассмотрении визовых заявлений. Они распространяются на профессиональных спортсменов, в том числе получивших нейтральный статус и допуск к соревнованиям от международных федераций.

Финские власти считают, что въезд российских граждан для краткосрочной работы, не имеющей существенного значения для национальных интересов страны, может представлять угрозу ее международным отношениям. Ограничения могут затронуть и обладателей шенгенских виз, выданных другими государствами. Министерство иностранных дел Финляндии объяснило решение тем, что Россия использует международный спорт для пропаганды и продвижения целей войны против Украины. Министр иностранных дел страны Элина Валтонен заявила, что «российским спортсменам нечего делать в Финляндии пока продолжается агрессивная война»:

«Их въезд в страну будет угрозой для международных отношений Финляндии. То же самое относится и к другим краткосрочным рабочим визам, не имеющим существенного значения для национальных интересов Финляндии».

Решение непосредственно затрагивает международные соревнования, запланированные в стране. С 27 по 29 ноября в Руке пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам, а в марте 2027 года Тампере должен принять чемпионат мира по фигурному катанию.

Также уже через несколько дней в стране должен состояться Гран-при по фигурному катанию Finlandia Trophy, запланированный на 20–22 ноября в Хельсинки. На соревнования заявлены семь российских фигуристов. Генеральный директор Skating Finland Oy Салла Мякеля рассказала изданию Yle, что организаторы обратились в Международный союз конькобежцев (ISU), поскольку не знают, в каких странах российским участникам выдали визы. На момент публикации организаторы не сообщали, смогут ли российские спортсмены принять участие в турнире.

Международный союз конькобежцев уже сообщил, что изучает последствия финских ограничений для проведения турнира:

«Спортсмены не должны нести наказание за действия своих правительств в мире, где, к сожалению, продолжаются многочисленные конфликты».

Организация запросила дополнительные разъяснения у Федерации фигурного катания Финляндии и организаторов чемпионата мира.

Норвегия и Эстония также выступили против допуска россиян, Швеция готовит ограничения

В тот же день, 12 ноября, правительство Норвегии объявило о намерении не допускать в страну российских и белорусских профессиональных спортсменов, а также сопровождающий персонал. В отличие от финского решения, точная дата вступления в силу мер пока не объявлена.

Министерство культуры Эстонии уведомило Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда, что соревнования с участием спортсменов из России и Беларуси не должны проводиться на эстонской территории. В ведомстве считают, что это противоречило бы позиции Эстонии по поддержке Украины и создало бы возможности для российской пропаганды.

Швеция также рассматривает возможность отказа во въезде российским спортсменам, включая обладателей виз, выданных другими государствами. Министр социальных дел Якоб Форссмед рассказал, что правительство разрабатывает соответствующий механизм и рассчитывает ввести его до чемпионата мира по лыжным видам спорта, который пройдет в Фалуне в феврале — марте 2027 года. Окончательное решение пока не принято.