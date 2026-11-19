На этой неделе Швеция объявила, что рассмотрит вопрос об ограничениях на въезд спортсменов из России, которые в нейтральном статусе должны были выступить на чемпионате мира в феврале. Таким образом, она может стать уже шестой страной, которая введет подобные рестрикции.

В ответе на запрос The Insider шведская спортивная конфедерация это решение приветствовала. А в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) пообещали помогать всем спортсменам в нейтральном статусе.

Шведские ограничения

Как писало местное издание Sportbladet, в отличие от Финляндии и Норвегии, правительство Швеции не может принять отдельное постановление, которое бы запретило пускать в страну российских спортсменов. Причина — в особенностях шведского законодательства, которое запрещает министрам вмешиваться в решения государственных ведомств.

В то же время Politico со ссылкой на министра миграции Йохана Форсселла в четверг сообщила, что правительство выпустило «юридические указания», которые должны будут «упростить» для пограничных служб отказ во въезде или депортацию российских спортсменов.

В шведском Фалуне в феврале следующего года запланирован чемпионат мира по лыжным видам спорта.

Кто уже запретил въезд российским спортсменам?

Правительство Швеции в своих недавних заявлениях последовало примеру соседей — Финляндии и Норвегии. Те ранее объявили, что не будут выдавать визы российским спортсменам, желающим принять участие в соревнованиях на территории этих стран, в том числе в нейтральном статусе. Так, российских фигуристов уже не пустили на Гран-при по фигурному катанию в Финляндию.

Помимо них, Эстония также уведомила FIS, что спортсмены из России и Беларуси не смогут принять участие в соревнованиях, которые пройдут на территории республики. Еще раньше не допустить российских и белорусских спортсменов пригрозила Канада, а на этой неделе — и Чехия. В Канаде в декабре должен пройти молодежный чемпионат мира по хоккею, а в чешской Остраве — чемпионат мира по хоккею среди девушек до 18 лет. Прага пообещала не пустить спортсменок, даже если у них будут шенгенские визы других стран.

Эти решения осудили в Международном олимпийском комитете. В ответ на запрос The Insider в организации заявили, что доступ спортсменов к международным соревнованиям «не должен ограничиваться из-за того, какой у них паспорт, или зависеть от участия их правительства в войне либо конфликте».