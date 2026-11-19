На этой неделе Швеция объявила, что рассмотрит вопрос об ограничениях на въезд спортсменов из России, которые в нейтральном статусе должны были выступить на чемпионате мира в феврале. Таким образом, она может стать уже шестой страной, которая введет подобные рестрикции.
В ответе на запрос The Insider шведская спортивная конфедерация это решение приветствовала. А в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) пообещали помогать всем спортсменам в нейтральном статусе.
Шведские ограничения
Как писало местное издание Sportbladet, в отличие от Финляндии и Норвегии, правительство Швеции не может принять отдельное постановление, которое бы запретило пускать в страну российских спортсменов. Причина — в особенностях шведского законодательства, которое запрещает министрам вмешиваться в решения государственных ведомств.
В то же время Politico со ссылкой на министра миграции Йохана Форсселла в четверг сообщила, что правительство выпустило «юридические указания», которые должны будут «упростить» для пограничных служб отказ во въезде или депортацию российских спортсменов.
В шведском Фалуне в феврале следующего года запланирован чемпионат мира по лыжным видам спорта.
Кто уже запретил въезд российским спортсменам?
Правительство Швеции в своих недавних заявлениях последовало примеру соседей — Финляндии и Норвегии. Те ранее объявили, что не будут выдавать визы российским спортсменам, желающим принять участие в соревнованиях на территории этих стран, в том числе в нейтральном статусе. Так, российских фигуристов уже не пустили на Гран-при по фигурному катанию в Финляндию.
Помимо них, Эстония также уведомила FIS, что спортсмены из России и Беларуси не смогут принять участие в соревнованиях, которые пройдут на территории республики. Еще раньше не допустить российских и белорусских спортсменов пригрозила Канада, а на этой неделе — и Чехия. В Канаде в декабре должен пройти молодежный чемпионат мира по хоккею, а в чешской Остраве — чемпионат мира по хоккею среди девушек до 18 лет. Прага пообещала не пустить спортсменок, даже если у них будут шенгенские визы других стран.
Эти решения осудили в Международном олимпийском комитете. В ответ на запрос The Insider в организации заявили, что доступ спортсменов к международным соревнованиям «не должен ограничиваться из-за того, какой у них паспорт, или зависеть от участия их правительства в войне либо конфликте».
Международная федерация против ограничений, национальная — за
Позиция Шведской спортивной конфедерации созвучна заявлениям правительства. В конфедерации редакции The Insider заявили, что приветствуют «ясность и действия правительства». Там согласились с тем, что участие России в международных спортивных соревнованиях недопустимо.
Неясно, впрочем, могут ли возможные ограничения со стороны Швеции распространиться на спортсменов, выступающих в нейтральном статусе. В конфедерации этот вопрос переадресовали правительству страны и профильным ведомствам.
The Insider также обратился в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS). Там, напротив, заявили, что всячески поддерживают нейтральных атлетов и считают целью своей политики содействие их участию в соревнованиях Федерации:
«С этой целью FIS стремится оказывать полную поддержку спортсменам, национальным лыжным ассоциациям и местным организаторам — со многими из которых нас связывают давние отношения — в процессе преодоления ситуации, которая, как нам известно, является крайне сложной».
В то же время в Федерации признали, что независимо от статуса спортсмена (то есть, допуска его на соревнования) визовые правила и правила на въезд остаются в компетенции страны, принимающей соревнования. FIS не несет за это ответственности.
Недопуск спортсменов в своих дисциплинах ранее также осудил Международный союз конькобежцев (ISU), заявив, что «спортсмены не должны нести наказание за действия своих правительств в мире».