Правительство Швеции намерено не допустить участия в соревнованиях на территории страны спортсменов из России, которые получат право выступать на международной арене в нейтральном статусе. Об этом сообщает издание Sportbladet со ссылкой на министра по делам миграции Юхана Форсселля. Ранее аналогичным образом поступили Финляндия и Норвегия. Однако правительству Швеции будет сложнее ввести подобный тотальный запрет из-за особенностей местного законодательства.

Министр по делам миграции Швеции Юхан Форсселль, комментируя возможность участия россиян в чемпионате мира по лыжным видам спорта, который пройдет в стране в феврале 2027 года, заявил:

«Мы не собираемся превращать Швецию в площадку для российской военной пропаганды».

Его коллега — министр образования Лотта Эдхольм — добавила, что «российским гражданам не рады в Швеции до тех пор, пока они не осудят ужасную войну России против Украины».

Ранее Финляндия и Норвегия объявили, что не будут выдавать визы российским спортсменам, желающим принять участие в соревнованиях на территории этих стран. В Хельсинки и Осло подчеркнули, что запрет распространяется и на атлетов, выступающих в нейтральном статусе. Кроме того, подчеркивалось, что не будут пускать и тех спортсменов, которые имеют на руках шенгенскую визу другого государства.

Однако, как отмечает Sportbladet, правительство Швеции — в отличие от коллег из Финляндии и Норвегии — не может принять соответствующее постановление, запрещающее пускать в страну российских спортсменов. Причина — в особенностях шведского законодательства, которое запрещает министрам вмешиваться в решения государственных ведомств по конкретным делам. Согласно закону, вопрос о выдаче визы или разрешения на въезд должен решаться уполномоченными ведомствами отдельно по каждому конкретному случаю.

По словам Форсселля, правительство, тем не менее, работает над различными сценариями, которые в конечном итоге позволят не допустить спортсменов из России на соревнования. Как отмечает издание, сейчас на участие в стартах под нейтральным флагом претендуют 15 российских лыжников, включая победительницу общего зачета Кубка мира сезона 2021/2022 Наталью Терентьеву (Непряеву) и призера Олимпийских игр Дениса Спицова.

При этом 18 ноября власти Швейцарии, где 11–13 декабря пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам, заявили, что рассмотрят визовые заявки российских лыжников. В Госсекретариате по миграции Швейцарии заявили:

«При условии, что российские спортсмены были допущены к соревнованиям соответствующими спортивными федерациями, их визовые заявления будут рассматриваться в индивидуальном порядке в соответствии с действующими правилами. Если все требования для выдачи визы соблюдены, она, как правило, предоставляется».

Накануне стало известно, что российских фигуристов не пустили на этап международной серии Гран-при в Финляндии. Международный олимпийский комитет в комментарии для The Insider выступил против ограничения участия спортсменов в международных соревнованиях: «Доступ спортсменов к международным соревнованиям не должен ограничиваться из-за того, какой у них паспорт, или зависеть от участия их правительства в войне либо конфликте». В то же время в МОК подчеркнули, что решения о выдаче виз остаются в компетенции национальных правительств.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) решение Финляндии также сочли несправедливым.