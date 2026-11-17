Российских фигуристов не пустили на этап международной серии Гран-при в Финляндии, подтвердила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). Международный союз конькобежцев (ISU) уведомил федерацию, что из-за введенных финским правительством ограничений на въезд обеспечить участие россиян в турнире на территории этой страны невозможно.

«В связи с изложенными обстоятельствами в ISU сообщили, что вынуждены исходить из объективной невозможности участия российских фигуристов в соревнованиях и ввиду скорого начала турнира приступают к приглашению запасных участников».

Ранее РИА «Новости» сообщило со ссылкой на источники, что на Гран-при в Финляндии не попали чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также двукратный чемпион России Евгений Семененко.

«Фигуристы не смогли попасть в Финляндию. Сегодня бóльшая часть из них уже тренировалась на своих катках», — рассказал один из собеседников агентства. Еще одни участники турнира, пара Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, вечером в понедельник, 16 ноября, находились в Москве на базе «Новогорск», сообщает РИА «Новости».

Ранее правительство Финляндии объявило, что с 16 ноября запрещает российским спортсменам въезд в страну. Гран-при по фигурному катанию, на который были заявлены и спортсмены из РФ в нейтральном статусе, пройдет 20–21 ноября. Кроме того, чемпионат мира по этому виду спорта, запланированный на март 2027 года, также состоится в Финляндии.

«Новые ограничения распространяются на краткосрочную работу, выполняемую по визе, в том числе в профессиональном спорте. С 16 ноября 2026 года государственные органы будут учитывать новое постановление при рассмотрении заявлений на визы и оценке условий въезда и краткосрочного пребывания.

Ограничения на въезд распространяются также на спортсменов, выступающих в нейтральном статусе. Россия использует спорт для продвижения целей своей незаконной агрессивной войны [против Украины]».

Международный олимпийский комитет в комментарии для The Insider выступил против ограничения доступа спортсменов к международным соревнованиям: «Доступ спортсменов к международным соревнованиям не должен ограничиваться из-за того, какой у них паспорт, или зависеть от участия их правительства в войне либо конфликте». В то же время в МОК подчеркнули, что решения о выдаче виз остаются в компетенции национальных правительств.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) решение Финляндии также сочли несправедливым.