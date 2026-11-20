Еврокомиссия включит предложение о запрете выдачи виз российским спортсменам в проект 22-го пакета санкций против России. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил после встречи «коалиции желающих» в Берлине. Подробностей он не привел.

По данным Польского радио, Еврокомиссия обсуждает рекомендацию странам ЕС отказывать в визах россиянам, которые едут на соревнования выступать под национальным флагом или с гимном. В таком случае решение о выдаче визы останется за каждой страной. Среди других обсуждаемых мер радиостанция называет персональные санкции против спортсменов, которые служат в российских силовых структурах и поддерживают войну против Украины.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее говорила, что министры иностранных дел стран союза призвали ужесточить визовую политику и ограничить участие российских спортсменов в соревнованиях на территории ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 18 ноября пообещала представить проект на неделе с 23 ноября. Для принятия пакета нужно единогласное решение Совета ЕС.

Что произошло после решений МОК и CAS

В июле Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил прежние рекомендации по ограничению допуска российских спортсменов и сборных. Вопрос о флаге и гимне на международных турнирах МОК оставил федерациям и организаторам. Решение об использовании российской символики на Олимпийских играх комитет примет отдельно.

В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея допустить российские сборные к пяти чемпионатам мира. Два из этих турниров пройдут в ЕС. Чехия уже объявила, что не пустит российских хоккеисток на январский чемпионат мира среди девушек до 18 лет в Остраве, даже если у игроков будут визы других стран Шенгена. В Германии, где в мае пройдет взрослый мужской чемпионат мира, 8 из 16 федераций объявили об отказе играть против России. Вопрос о визах для сборной немецкий госминистр по делам спорта оставил открытым.

В Финляндии с 16 ноября действуют ограничения на въезд российских профессиональных спортсменов, включая тех, кто выступает в нейтральном статусе. Из-за этого семь российских фигуристов, в том числе Анастасия Мишина и Александр Галлямов, пропустят этап Гран-при в Хельсинки. Швеция перед чемпионатом мира по лыжным видам спорта в Фалуне предупредила, что участие россиян может представлять угрозу для международных отношений страны.

Миграционное управление Швеции уже отказывает российским спортсменам в шенгенских визах для участия в соревнованиях в стране, сообщил представитель ведомства Оскар Экблад. По его словам, из примерно 400 заявлений граждан России на шенгенские визы в этом году одобрили около 200, в основном по семейным обстоятельствам. Экблад не нашел среди них ни одной визы, выданной для участия в соревнованиях. Если визу выдала другая страна Шенгена, решение о въезде принимает шведская пограничная служба.

В ответе The Insider по поводу финских ограничений МОК выступил против отказа в доступе к соревнованиям по гражданству, указав, что визы выдают национальные власти. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда пообещала помогать нейтральным спортсменам с участием в турнирах. В Спортивном арбитражном суде The Insider пояснили, что запрет на въезд, введенный правительством, нельзя обжаловать в CAS.