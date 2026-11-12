Российский рынок защиты от беспилотников достигнет 56 млрд рублей за год. Почти две трети приходится на гражданских заказчиков — «Ъ»

Объем российского рынка систем защиты от беспилотников в 2026 году достигнет 56 млрд рублей, из которых 62,5% приходится на гражданских заказчиков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на оценку холдинга «Росэл», входящего в госкорпорацию «Ростех». Спрос на такие системы растет на фоне участившихся атак украинских беспилотников на российские предприятия, а также указа Владимира Путина, позволяющего вводить временное государственное управление в компаниях, которые не обеспечивают безопасность своих объектов.

По оценке «Росэла», 38,5 млрд рублей, или 69% рынка, приходится на наземные и стационарные комплексы защиты от беспилотников, в том числе радары и оптические системы обнаружения. В холдинге утверждают, что обеспечены заказами на несколько лет вперед, а предприятия переходят от закупки отдельных радаров к комплексной защите объектов: данные с камер, радаров и других датчиков поступают в единый центр управления. В 2027 году в «Росэле» ожидают роста рынка еще на 20%, до 67 млрд рублей.

В компании ГЛОНАСС объем рынка оценивают значительно выше. По словам руководителя стратегических проектов компании Александра Замятина, за 2026 год он вырос в десять раз и составляет не менее 250 млрд рублей. В эту оценку входят в том числе средства обнаружения беспилотников, оптические и акустические системы, программные платформы для их объединения и вспомогательное оборудование. Одной из основных причин роста рынка Замятин назвал указ Путина о временном управлении предприятиями критической инфраструктуры.

Главными покупателями систем защиты от дронов остаются предприятия топливно-энергетического комплекса — на них приходится до 70% заказов, рассказал «Коммерсанту» эксперт Национальной технологической инициативы Евгений Вишневский. Средства защиты также закупают электросетевые, транспортные и логистические компании, операторы центров обработки данных и склады маркетплейсов. Стоимость отдельных станций обнаружения беспилотников может достигать сотен миллионов рублей.

24 августа Владимир Путин подписал указ, позволяющий вводить временное государственное управление имуществом компаний, если власти сочтут их объекты недостаточно защищенными от беспилотников. Основанием для этого может стать в том числе несвоевременное восстановление предприятий после атак. Под управление государства могут передаваться всё имущество компании, принадлежащие ей ценные бумаги и доли в других юридических лицах. Как рассказывал The Insider управляющий партнер TriTrace Investigations Илья Шуманов, этот механизм может использоваться для фактического отъема бизнеса.

Украина в 2026 году значительно масштабировала атаки на российскую промышленную инфраструктуру. Только за последние две недели, по данным Reuters на 10 ноября, удары украинских беспилотников вывели из строя около 30% мощностей российской нефтепереработки. В июле под систематические удары попали склады Wildberries: к 19 августа The Insider насчитал 21 атакованный объект маркетплейса общей площадью около 2,3 млн м², из которых 14 получили значительные повреждения.

Со второй половины августа целями атак стали также логистические комплексы Ozon. По итогам третьего квартала компания оценила убытки от ударов по 11 своим объектам в 30,1 млрд рублей. Атаки продолжились и в ноябре: 4 ноября беспилотники ударили по одному из крупнейших складов Ozon на юге России, в Адыгейске. В октябре под удары также попали пять центров обработки данных: три дата-центра «Яндекса», объекты «Сбера» и VK. После атак «Яндекс» был вынужден договариваться с конкурентами о переносе данных и сервисов своих клиентов на их мощности.