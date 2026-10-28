Ozon оценил убытки от атак беспилотников в 30 млрд рублей

Атаки украинских беспилотников на объекты маркетплейса Ozon привели к убыткам в размере более 30 млрд рублей. Такая оценка содержится в финансовой отчетности самой компании, пишет РБК.

Со второй половины августа под удары беспилотников попали 11 логистических объектов Ozon. Повреждения отразились в убытках, составивших 30,1 млрд рублей.

В компании добавили, что часть собственных рисков была застрахована, сейчас обсуждается компенсация ущерба со страховщиками.

Несмотря на убытки, чистая прибыль Ozon за третий квартал года выросла на 25% (3,7 млрд рублей). Выручка составила 421,2 млрд, а заказов стало на 76% больше.

Склады маркетплейса Ozon стали целями атак беспилотников со второй половины августа этого года. С середины июля под удары стали попадать склады Wildberries. В случае последней точных оценок убытков нет, есть лишь оценки. Так, источник The Bell оценивал убытки в 100–200 млрд рублей. По другим оценкам — 600–800 млрд, однако в эти цифры заложены потери как самой компании, так и продавцов, которые пользуются ее площадкой.