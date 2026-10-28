Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

80.53

EUR

90.1

OIL

116.16

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

56

 

 

 

 

 

Новости

Ozon оценил убытки от атак беспилотников в 30 млрд рублей

The Insider
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Атаки украинских беспилотников на объекты маркетплейса Ozon привели к убыткам в размере более 30 млрд рублей. Такая оценка содержится в финансовой отчетности самой компании, пишет РБК. 

Со второй половины августа под удары беспилотников попали 11 логистических объектов Ozon. Повреждения отразились в убытках, составивших 30,1 млрд рублей. 

В компании добавили, что часть собственных рисков была застрахована, сейчас обсуждается компенсация ущерба со страховщиками.

Несмотря на убытки, чистая прибыль Ozon за третий квартал года выросла на 25% (3,7 млрд рублей). Выручка составила 421,2 млрд, а заказов стало на 76% больше. 

Склады маркетплейса Ozon стали целями атак беспилотников со второй половины августа этого года. С середины июля под удары стали попадать склады Wildberries. В случае последней точных оценок убытков нет, есть лишь оценки. Так, источник The Bell оценивал убытки в 100–200 млрд рублей. По другим оценкам — 600–800 млрд, однако в эти цифры заложены потери как самой компании, так и продавцов, которые пользуются ее площадкой. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Ozon оценил убытки от атак беспилотников в 30 млрд рублей»

Популярное

  1. «Двойники» Путина: кто стоит за кремлевской сетью дезинформации Doppelgаnger и чем они занимаются
  2. Химический брат. Как российское производство боеприпасов и взрывчатки зависит от поставок химикатов из КНР
  3. Выдал базу. За что осудили сотрудника сверхсекретного Управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД
  4. Гость в погонах. The Insider установил шпиона, вломившегося в резиденцию Африканского союза в Эфиопии: это ГРУ-шник, связанный с хакерами
  5. Модемобилизация: как КНР поставляет mesh-модемы для беспилотников, позволяющие им проникать вглубь Украины

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте