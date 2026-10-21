Правительство России обсуждает возможность упростить импорт некоторой техники — Forbes

Рабочая группа в правительстве прорабатывает меры по упрощению ввоза импортной техники в Россию. Так власти хотят решить проблему нехватки вычислительных мощностей. Об этом со ссылкой на два источника пишет Forbes.

В частности, в перечень параллельного импорта хотят вернуть продукцию южнокорейских брендов Samsung и SK Hynix. Вышедший в мае приказ Минпромторга существенно ограничил ввоз в страну оборудования примерно двух десятков брендов.

Сейчас в правительстве обсуждают возможность внести изменения в этот документ. В разработке — меры, которые предусматривают минимальное число ограничений на ввоз техники.

Samsung и SK Hynix — два крупнейших игрока на рынке памяти и SSD. Аналогов всей компонентной базы в России не производится: сопоставимого отечественного производства твердотельных накопителей SSD, а также микросхем памяти в стране нет. Кроме того, ограничения Минпромторга совпали с так называемым кризисом памяти — резким ростом цен и спроса на оперативную память и накопители на фоне бума ИИ.

Усугубляют дефицит и атаки на дата-центры в России. Менее чем за две недели под удары беспилотников попали пять российских центров обработки данных (ЦОДов): три дата-центра «Яндекса», ЦОД Сбербанка и ЦОД VK. Отрасль в таких условиях перешла в режим аварийного восстановления, и любые ограничения в поставках для нее критичны.

Как отмечает издание, товары брендов, которые исключили из параллельного импорта, по-прежнему можно ввозить в страну, но лишь с согласия правообладателя. Без него импорт становится нарушением и может закончиться изъятием продукции на границе. Однако, например, Samsung в 2022 году решил приостановить поставки своей продукции на российский рынок.