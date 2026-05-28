Из списка товаров для параллельного импорта исключили часть техники. Цены на нее вырастут, а рост пошлин залатает дыру в бюджете — аналитик

С 27 мая начали действовать изменения в перечне товаров для параллельного импорта — вступил в силу соответствующий приказ, утвержденный Минпромторгом. Он исключает из механизма параллельного импорта в том числе технику от крупных зарубежных производителей — Acer, Asus, HP, Samsung, Toshiba и других. The Insider разобрался, чем это грозит для российских компаний и конечных потребителей.
Параллельный импорт: для чего он нужен и что изменилось?
Механизм параллельного импорта предполагает, что определенные товары можно ввозить в Россию без разрешения их правообладателя.
Перечень таких товаров появился после начала полномасштабного вторжения России в Украину и последовавших за этим санкций — в мае 2022 года. Узаконило параллельный импорт правительство незадолго до этого, 30 марта.
На товары, вошедшие в перечень для параллельного импорта, применяется принцип «исчерпания» исключительного права на товарный знак — то есть если оригинальный товар уже один раз продавался в России, после этого его можно будет ввозить в страну без разрешения владельца. До этого поставки в страну контролировал правообладатель: он мог потребовать компенсацию в случае нарушений условий ввоза.
В правительстве эту меру объясняли «необходимостью удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности», а спустя год утверждали, что механизм позволил не допустить дефицита на внутреннем рынке.
С тех пор перечень таких товаров неоднократно пересматривался: какие-то категории из него включали, а какие-то, наоборот, добавляли.
С 27 мая из списка исключили, например, котлы, некоторое промышленное оборудование, медицинские и оптические инструменты, парфюмерию и ряд других позиций. Под запрет попала и компьютерная техника: например, ноутбуки HP и Fujitsu и ПК или системные блоки от таких фирм, как Acer, Asus, Fujitsu, HP, Samsung, Toshiba и т. д.
Исключение товаров из перечня возможных для параллельного импорта, впрочем, не предполагает полный запрет их ввоза в Россию. Остается, например, возможность поставок из дружественных стран.
Поддержка отечественного производителя или дополнительный доход
Как отмечает в разговоре с The Insider финансовый аналитик Максим Блант, это означает, что по этим товарам поставщикам в РФ придется проходить полную процедуру оформления ввоза.
В Минпромторге, комментируя изменения в перечне, утверждали, что исключение некоторых товаров из него не приведет к сокращению ассортимента этой техники на внутреннем рынке, а главное — поддержит отечественных производителей.
В качестве одной из реальных причин такого решения Блант называет необходимость правительства наполнять бюджет — обложить товары, поставляемые параллельным импортом, дополнительными пошлинами.
«Они пытаются бороться с серым импортом, который не платит таможенные пошлины, НДС и все прочее. Поначалу они испугались, что Россия останется совсем без ничего, и стали стимулировать „теневой импорт“. А сейчас у них дыра в бюджете, и ее нужно чем-то закрывать.
И они обратили внимание: оказывается, в Россию техника ввозится параллельным импортом. Неплохо бы обложить ее дополнительными таможенными пошлинами. Вот они, собственно, этим и занялись. Это не от хорошей жизни, а от бюджетной. И цены просто вырастут по цепочке».
Российское производство техники крайне зависимо от зарубежных компонентов, отмечает Блант:
«У них в лучшем случае наклейки свои. Все остальное собирается из тех компонентов, которые покупаются, например, в Китае. Такого рода производство уже не очень конкурентоспособное.
Видимо, этим и будут заниматься. И это будет называться компьютеры российского производства. Их можно будет назвать „Машинка-1“, „Машинка-2“, „Иван-4“ или какая-нибудь „Ракита-9“. А так это будут те же Asus, Acer и все прочее».
Хотя российского производителя эти меры действительно могут поддержать, они ударят по продавцам техники и, соответственно, по конечным потребителям.
Цены вырастут
По разным оценкам, исключенная из механизма параллельного импорта техника станет на треть, а то и на половину дороже, чем раньше, добавляет финасовый аналитик. При повышении цен спрос упадет, а компании, зависящие от оборудования, будут вынуждены повысить цены на свои услуги. В случае последних сокращение возможностей купить новую технику приведет к технологическому отставанию:
«Смотрите, сейчас у правительств есть приоритеты наполнения федерального бюджета. Соответственно, все любые способы для этого хороши, даже если они ведут к углублению технологического отставания.
Фактически оно и произойдет, потому что лишний раз новые компьютеры не будут себе позволять ни компании, ни банки, ни те, кто эти компьютеры использует для ведения бизнеса, ни граждане. Все будут стараться максимально выработать те ресурсы, что у них уже есть. Соответственно, новые технологии будут покупать крайне осторожно, аккуратно и гораздо реже, чем это было раньше.
Что касается продавцов, им придется переориентироваться на что-то другое: туалетную бумагу, бритвы, что-то еще. Либо пойти на „СВО“. Видите, у России сейчас сейчас такая альтернатива: если ты не справляешься со своими экономическими трудностями — это относится и к бизнесменам, и к предпринимателям, особенно к малому и среднему бизнесу, — ты идешь на „СВО“, и она тебя убивает».