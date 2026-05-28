Из списка товаров для параллельного импорта исключили часть техники. Цены на нее вырастут, а рост пошлин залатает дыру в бюджете — аналитик

С 27 мая начали действовать изменения в перечне товаров для параллельного импорта — вступил в силу соответствующий приказ, утвержденный Минпромторгом. Он исключает из механизма параллельного импорта в том числе технику от крупных зарубежных производителей — Acer, Asus, HP, Samsung, Toshiba и других. The Insider разобрался, чем это грозит для российских компаний и конечных потребителей.

Параллельный импорт: для чего он нужен и что изменилось?

Механизм параллельного импорта предполагает, что определенные товары можно ввозить в Россию без разрешения их правообладателя.

Перечень таких товаров появился после начала полномасштабного вторжения России в Украину и последовавших за этим санкций — в мае 2022 года. Узаконило параллельный импорт правительство незадолго до этого, 30 марта.

На товары, вошедшие в перечень для параллельного импорта, применяется принцип «исчерпания» исключительного права на товарный знак — то есть если оригинальный товар уже один раз продавался в России, после этого его можно будет ввозить в страну без разрешения владельца. До этого поставки в страну контролировал правообладатель: он мог потребовать компенсацию в случае нарушений условий ввоза.

В правительстве эту меру объясняли «необходимостью удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности», а спустя год утверждали, что механизм позволил не допустить дефицита на внутреннем рынке.

С тех пор перечень таких товаров неоднократно пересматривался: какие-то категории из него включали, а какие-то, наоборот, добавляли.

С 27 мая из списка исключили, например, котлы, некоторое промышленное оборудование, медицинские и оптические инструменты, парфюмерию и ряд других позиций. Под запрет попала и компьютерная техника: например, ноутбуки HP и Fujitsu и ПК или системные блоки от таких фирм, как Acer, Asus, Fujitsu, HP, Samsung, Toshiba и т. д.