Правительство ухудшило прогноз роста ВВП России с 1,3% почти до нуля

Фото: ТАСС

Правительство понизило официальный прогноз роста российского ВВП в 2026 году: если раньше он планировался на 1,3%, то теперь ожидается рост лишь до 0,4%. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил вице-премьер Александр Новак. 

По его словам, в правительстве ожидают, что удастся сохранить «положительную динамику» и рост ВВП составит 0,4%. Предыдущую оценку — в 1,3% — давало в сентябре Минэкономразвития. 

В опубликованном тогда докладе ведомства прогнозировались темпы роста экономики до 2028 года. Предполагалось, что в 2027-м ВВП вырастет на 2,8%, а в 2028-м — на 2,5%. Из интервью Новака следует, что и эти цифры в правительстве теперь оценивают скромнее: например, рост ВВП на 2027-й оценивают в два раза меньше (1,4%). 

«Далее будет период восстановления темпов роста от 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029 году. Инфляция приблизится к 5,2% в 2026 году и будет вблизи целевого уровня в 4% начиная с 2027 года», — цитирует его издание. 

О том, что Минэкономразвития может понизить прогноз роста ВВП в этом году, еще в конце марта сообщал глава ведомства Максим Решетников. Точных цифр он тогда не назвал. 

«Мы предполагали, что первое полугодие будет сложным. Оно таким и оказалось. Все текущие показатели учтем в новом прогнозе, работа над ним сейчас идет», — сказал он тогда журналистам. 

Центробанк в апреле при этом сохранил свой прогноз роста ВВП без изменений: в интервале 0,5–1,5% на 2026 год и в интервале 1,5–2,5% — на 2027-й.

