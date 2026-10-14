«Ростелеком» признал перегрузку магистральной сети России и предложил создавать «ЦОДы судного дня» после атак на «Яндекс»

Вся магистральная сеть связи в России сильно перегружена, а большая часть оптоволоконных линий была построена 20–30 лет назад и постепенно устаревает, предупредил заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Валерий Ермаков. По его оценке, в ближайшее время страна столкнется с дефицитом магистральных ресурсов связи. После атак беспилотников на дата-центры «Яндекса» компаниям также потребовались резервные площадки, которые Ермаков назвал «ЦОДами судного дня».

По словам топ-менеджера, российская цифровая инфраструктура создавалась прежде всего с расчетом на экономическую эффективность. Крупные компании сосредотачивали вычислительные мощности и ключевые сервисы на нескольких площадках, что снижало расходы и упрощало управление. Однако удары по дата-центрам «Яндекса» показали уязвимость такой модели.

Теперь заказчики, по словам Ермакова, начали срочно пересматривать подходы к обеспечению устойчивости своих сервисов. Вместо концентрации вычислительных мощностей компании стремятся распределять их между большим количеством площадок, расположенных в разных регионах, и создавать резервные копии данных. Как отметил Ермаков, для этого необходимы надежные магистральные каналы с высокой пропускной способностью и минимальными задержками.

Однако именно здесь, как утверждает представитель «Ростелекома», возникают проблемы. По его словам, вся магистральная сеть России уже перегружена, а значительная часть скоростных оптических линий была проложена несколько десятилетий назад. Ермаков утверждает, что со временем оптоволокно теряет светопроводящие свойства — «стекло начинает тускнеть». Это, по его оценке, затруднит переход к распределенной инфраструктуре.

«Ростелеком» только что запустил новую магистраль длиной 11 тысяч километров

Всего за восемь дней до выступления Ермакова, 6 октября, «Ростелеком» объявил о завершении строительства ТрансЕврАзийской волоконно-оптической линии TEA NEXT. Ее протяженность по территории России, согласно сайту проекта, составляет 11 тысяч километров. Строительство началось в 2020 году.

Новая магистраль соединяет западную и восточную части России и имеет выходы на границы с Монголией и Китаем. Она содержит 96 оптических волокон. Согласно официальному сообщению «Ростелекома», потенциальная пропускная способность линии в зависимости от используемого оборудования составляет от 384 Тбит/с до более 1 Пбит/с. Проектный срок службы кабеля — не менее 25 лет.

При запуске линии президент «Ростелекома» Михаил Осеевский говорил, что она создаст инфраструктурную основу для развития дата-центров, облачных сервисов и искусственного интеллекта на четверть века вперед. Однако спустя восемь дней его заместитель предупредил о приближающемся дефиците магистральных ресурсов в масштабах страны. Какую часть существующей нагрузки позволит перераспределить новая линия, Ермаков не уточнил.

При этом само по себе старение оптоволоконного кабеля не означает неизбежного ухудшения его характеристик через 20–30 лет. В рекомендации Международного союза электросвязи говорится, что такие кабели рассчитаны на стабильную работу на протяжении 20 лет и более. Увеличение потерь оптического сигнала действительно возможно, в частности из-за проникновения влаги и водорода, однако зависит от конструкции кабеля и условий эксплуатации. Публичных результатов измерения ухудшения характеристик российских магистралей Ермаков не представил.

Сам «Ростелеком» также является одним из крупнейших поставщиков услуг дата-центров. Согласно данным компании, входящая в ее группу «РТК-ЦОД» управляет сетью из 26 дата-центров. К маю 2026 года количество серверных стоек провайдера достигло 27,6 тысячи после пятилетней инвестиционной программы стоимостью более 38 млрд рублей. Свою долю российского рынка коммерческих ЦОД компания оценивает в 30%.

Удары по «Яндексу» затронули сервисы как минимум в семи странах

С 8 по 11 октября беспилотники атаковали три дата-центра «Яндекса»: в Сасове Рязанской области, Калуге и Владимире. Объекты в Сасове и Владимире полностью остановили работу, в Калуге было повреждено несколько модулей. Последовавшие сбои затронули пользователей как минимум в семи странах, включая Россию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Беларусь, Армению и Сербию.

Как ранее выяснил The Insider, на атакованных площадках размещались все три суперкомпьютера «Яндекса»: «Червоненкис», «Ляпунов» и «Галушкин». Их совокупная вычислительная производительность составляет 50,36 петафлопса. Получили ли сами суперкомпьютеры повреждения, компания не раскрыла.

После атак «Яндекс» договорился с конкурентами VK Cloud, Selectel и K2Cloud об ускоренном переносе сервисов пострадавших клиентов. Согласно отчетности компании, которую изучил The Insider, к середине 2026 года Yandex Cloud обслуживала 64 тысячи клиентов. Сколько из них пострадали от ударов, неизвестно.

Поставки оборудования для восстановления поврежденных дата-центров могут занять до шести месяцев. Кроме того, атаки затронули системы непрерывного мониторинга глюкозы, которыми пользуются пациенты с диабетом. Проблемы возникли в том числе с удаленным наблюдением за показателями сахара у детей и работой сервисов автоматической подачи инсулина.

На фоне продолжающихся восстановительных работ «Яндекс» объявил, что до конца октября не будет взимать плату за Yandex Cloud и «Яндекс 360». Решение распространяется на всех действующих клиентов, а не только на тех, кто непосредственно столкнулся со сбоями.