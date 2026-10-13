«Яндекс» до конца октября отменил плату за Yandex Cloud и «Яндекс 360»

С пользователей Yandex Cloud и «Яндекс 360» не будут взимать плату за подписку до конца этого месяца. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Яндекса» пишет «Коммерсантъ».

Решение коснется всех действующих клиентов, а не только тех, кто столкнулся с перебоями в работе сервисов. В Yandex Cloud будут доступны все сервисы бесплатно, в «Яндекс 360» не спишут деньги за инструменты виртуального офиса.

Сервисы «Яндекса» по-прежнему работают с ограничениями, подтвердили в компании:

«Инженеры продолжают восстановительные работы. Чтобы в этот период клиентам и пользователям не приходилось дополнительно беспокоиться о расходах, Яндекс решил сделать сервисы бесплатными».

С начала этого месяца как минимум три дата-центра «Яндекса» подверглись атакам беспилотников. Сбои охватили сервисы (в том числе такси и доставки от «Яндекса») по меньшей мере в семи странах: России, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Беларуси, Армении и Сербии.

Сбои затронули и сторонние компании: супермаркеты, сайты магазинов и маркетплейсов, а также некоторые государственные системы в регионах.