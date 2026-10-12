«Пепсико» и «Мултон Партнерс» предупредили торговые сети о перебоях с поставками газировки из-за ударов по дата-центрам «Яндекса»

Производители и дистрибьюторы прохладительных напитков ООО «Пепсико Холдингс» и ООО «Мултон Партнерс» (бывшая «Кока-кола эйчбиси Евразия») разослали ретейлерам письма о возможных сбоях в поставках, пишет «Фонтанка». Причиной компании называют выход из строя дата-центров.

В письме «Мултон Партнерс» от 12 октября говорится, что после отказа дата-центров «Яндекса» с 04:00 мск 11 октября не работает система маркировки, поскольку недоступны сервисы провайдера UTrace. Из-за этого возможны задержки с отгрузкой маркированных товаров, и компания просит сети не штрафовать ее за опоздания и другие нарушения. Партнеры компании восстанавливают доступ и переносят данные на резервный хостинг.

«Пепсико Холдингс» сообщила о проблемах еще 11 октября. Из-за неполадок в дата-центре прервался обмен данными между ее системой маркировки и «Честным знаком», что помешало оформлять электронные универсальные передаточные документы (ЭУПД). Компания попросила принимать товар по бумажным документам и пообещала выпустить все ЭУПД в течение 48 часов, а если они не поступят — вернуть продукцию в обычном порядке.

Как отметили опрошенные изданием ретейлеры, поставки идут и дефицита пока нет. Другие производители и поставщики о похожих сбоях не заявляли. Собеседник «Фонтанки» в одной из сетей сказал:

«Товар принимаем и торгуем, но всё в ручном режиме».

В ночь на 11 октября беспилотники ударили по дата-центру «Яндекса» во Владимирской области, и он полностью остановился. У пользователей возникли проблемы с «Алисой», «Поиском», «Картами», «Такси», «Почтой» и другими сервисами компании, а пассажиры ночью не могли уехать из аэропорта Пулково. До этого, 8 и 9 октября, беспилотники атаковали дата-центры «Яндекса» в Сасове Рязанской области и в Калуге.