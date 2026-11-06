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Новости

Два крупнейших научных общества США потребовали защитить политзаключенного математика Азата Мифтахова, рассказавшего о пытках в колонии

The Insider
Фото: «Новая газета»

Фото: «Новая газета»

Американское физическое общество (APS) и Американское математическое общество (AMS) обратились к президенту Российской академии наук Геннадию Красникову с требованием обеспечить безопасность политзаключенного математика Азата Мифтахова, который рассказал о жестоких пытках в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. Совместное письмо датировано 4 ноября, его опубликовало издание T-invariant. Авторы обращения требуют обеспечить Мифтахову гуманное обращение, доступ к медицинской помощи, переписке и математической литературе.

В письме научные общества ссылаются в том числе на публикацию The Insider, в которой приведен подробный рассказ Мифтахова о пытках, которым он подвергся 21 апреля 2026 года, вскоре после прибытия в колонию. Авторы обращения также упоминают материалы «Новой газеты Европа» и Amnesty International, потребовавшей независимого расследования. Они напоминают, что Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по заявлению Мифтахова, а в июле суд признал незаконным бездействие следователя.

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Письмо подписали десять представителей двух организаций, включая президента APS Брэда Марстона, избранного президента APS Габриэлу Гонсалес, президента AMS Рави Вакила и председателя комитета APS по международной свободе ученых Наталью Берлофф. Американское физическое общество объединяет более 50 тысяч физиков по всему миру, Американское математическое общество — около 30 тысяч математиков. Копии обращения направлены в Министерство науки и высшего образования России, аппарат уполномоченного по правам человека и российское посольство в США.

Авторы письма подчеркивают, что Мифтахов продолжает заниматься научной работой даже в заключении. Летом 2026 года французский математический журнал опубликовал его исследование, посвященное гипотезе Чуи, которое он подготовил в тюрьме без доступа к интернету и научной библиотеке. Университет Пизы пригласил математика представить результаты работы на семинаре в 2027 году. По мнению подписантов, продолжающееся заключение Мифтахова наносит ущерб математике и науке в целом.

В мае The Insider опубликовал подробный рассказ Мифтахова о пытках в ИК-18 «Полярная сова». По словам политзаключенного, сотрудники ФСИН и действовавшие по их указанию заключенные связали его скотчем, били деревянным молотком по пяткам, пытали электрическим током, угрожали изнасилованием и погружением в канализационные нечистоты. Его крики во время пыток током заглушали громкой музыкой. The Insider установил личности сотрудников колонии Михаила Соболева, Павла Киселëва и Евгения Тараева, которых Мифтахов упомянул в своем рассказе.

В июне Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело о пытках, заявив об отсутствии достаточных доказательств. При этом следователь не запросил записи с нагрудных видеорегистраторов сотрудников колонии, а первый медицинский осмотр Мифтахова провели лишь спустя две недели после предполагаемого насилия. В июле суд признал незаконным бездействие следователя и обязал устранить нарушения. Позднее The Insider выяснил, что во время прокурорской проверки «Полярной совы» у двух других заключенных обнаружили телесные повреждения. Один из них заявил, что его избили сотрудники колонии.

Мифтахова впервые арестовали в 2019 году, а в 2021-м приговорили к 6 годам колонии по делу о нападении на офис «Единой России». В сентябре 2023 года, в день освобождения, его снова задержали — по обвинению в «оправдании терроризма» из-за якобы состоявшегося разговора с другим заключенным. По второму делу математику назначили 4 года лишения свободы. После окончания тюремной части срока его этапировали в «Полярную сову» в поселке Харп.

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Публикация:«Два крупнейших научных общества США потребовали защитить политзаключенного математика Азата Мифтахова, рассказавшего о пытках в колонии»

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