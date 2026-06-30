СК назвал данные оперативников и «главпетуха» Харпа, которых политзаключенный Мифтахов обвинял в пытках, но дело возбуждать отказался

Следствие пришло к выводу, что сведения о пытках не подтвердились, сославшись в том числе на отсутствие видимых травм, жалоб в журналах колонии и записей о применении к Мифтахову физической силы. При этом из постановления не следует, что следователь пытался установить личности всех сотрудников, которых Мифтахов упоминал в своем рассказе. В документе, например, вообще не фигурирует сотрудник, которого политзаключенный называл Алексеем Викторовичем. По словам Мифтахова, этот человек зашел в кабинет, когда ему угрожали сексуализированным насилием, после разговора с ним Мифтахова отнесли к люку канализации с нечистотами и угрожали туда окунуть.

Не упоминаются в постановлении и двое других сотрудников, которые, как рассказывал Мифтахов, пришли в кабинет после пыток током и требовали от него подчиняться администрации. Также не проводились очные ставки или опознания между Мифтаховым и сотрудниками либо осужденными, которых он называл участниками пыток.

СК изучил видеозаписи лишь с камеры в «зоне бани» за 20–22 апреля. Следователь указал, что на этих кадрах Мифтахов не хромает и у него нет заметных телесных повреждений. Вопреки ходатайству защиты, СК не стал запрашивать записи из карантинного отделения, где содержался Мифтахов, и с видеозаписей, на которых должно быть видно, что политзаключенный хромает после истязаний. Также СК не затребовал записи с нагрудных видеорегистраторов сотрудников колонии.

В рамках проверки СК опросил нескольких заключенных. Большинство из них заявили, что ничего не знают о насилии в отношении Мифтахова. Однако осужденный Сергей Мартынов рассказал, что после прибытия в колонию в конце апреля Мифтахов говорил ему, что в ИК-18 «бьют и пытают током». Мартынов не видел самих пыток и не расспрашивал Мифтахова о подробностях.

Первый зафиксированный в постановлении осмотр Мифтахова на наличие телесных повреждений провели 5 мая — через две недели после предполагаемых пыток. Экспертиза от 14 мая обнаружила две ссадины на его левом предплечье, но указала, что они возникли за 4–10 суток до осмотра, то есть уже после 21 апреля. Само административное здание, где, по словам Мифтахова, его пытали, следователи осмотрели 12 мая, через 21 день после описанных политзаключенным событий.

«Ввиду неустранимых противоречий в объяснениях данных лиц, отсутствия других очевидцев, отсутствия телесных повреждений у Мифтахова А. Ф., отсутствия предметов, которыми причинялись Мифтахову А. Ф. телесные повреждения, отсутствия каких-либо других доказательств, определить, совершались ли противоправные действия в отношении Мифтахова А. Ф., не представляется возможным», — написал следователь Черемшанцев в постановлении.

Вместе с тем постановление позволило установить личности еще двух человек, которые соответствуют упомянутым Мифтаховым, — оперативника Евгения и заключенного Михаила. Ранее The Insider установил личности сотрудников ИК-18 Михаила Соболева и Павла Киселёва, которых Мифтахов прямо назвал участниками пыток.