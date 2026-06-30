СК назвал данные оперативников и «главпетуха» Харпа, которых политзаключенный Мифтахов обвинял в пытках, но дело возбуждать отказался

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по факту пыток политзаключенного анархиста, математика Азата Мифтахова в ИК-18 «Полярная сова» в Харпе, которым он подвергся по приезде в колонию в апреле этого года. При этом в постановлении, изученном The Insider, СК впервые обнародовал данные еще двух человек, которых Мифтахов называл участниками пыток, — оперативника Евгения Тараева и «главпетуха» колонии Михаила Бятеца. Тараев участвовал в пытке Мифтахова током, а осужденный Бятец угрожал политзаключенному изнасилованием и окунанием в люк с нечистотами.
«Определить, совершались ли противоправные действия в отношении Мифтахова, не представляется возможным»
СК отказал в возбуждении уголовного дела против сотрудников ИК-18 Михаила Соболева, Павла Киселёва и Евгения Тараева, а также осужденных Александра Буланова и Михаила Бятеца, узнал The Insider. Их проверяли по статьям о превышении должностных полномочий и насильственных действиях сексуального характера. Постановление следователь Ильшат Черемшанцев вынес 11 июня, в последний день предельного 30-дневного срока проверки заявления о преступлении, поступившего в СК 12 мая. Защита Мифтахова получила документ только спустя две недели.
В начале мая Мифтахов смог сообщить, что 21 апреля, вскоре после этапирования в ИК-18 «Полярная сова» в Харпе, сотрудники колонии и двое заключенных несколько часов пытали его в административном здании. По словам политзаключенного, его били деревянным молотком по пяткам, угрожали сексуализированным насилием и окунанием в канализационный люк, перекрывали ему дыхание, а затем пытали током. Крики, как рассказывал Мифтахов, заглушали включенной на полную громкость музыкой.
Следствие пришло к выводу, что сведения о пытках не подтвердились, сославшись в том числе на отсутствие видимых травм, жалоб в журналах колонии и записей о применении к Мифтахову физической силы. При этом из постановления не следует, что следователь пытался установить личности всех сотрудников, которых Мифтахов упоминал в своем рассказе. В документе, например, вообще не фигурирует сотрудник, которого политзаключенный называл Алексеем Викторовичем. По словам Мифтахова, этот человек зашел в кабинет, когда ему угрожали сексуализированным насилием, после разговора с ним Мифтахова отнесли к люку канализации с нечистотами и угрожали туда окунуть.
Не упоминаются в постановлении и двое других сотрудников, которые, как рассказывал Мифтахов, пришли в кабинет после пыток током и требовали от него подчиняться администрации. Также не проводились очные ставки или опознания между Мифтаховым и сотрудниками либо осужденными, которых он называл участниками пыток.
СК изучил видеозаписи лишь с камеры в «зоне бани» за 20–22 апреля. Следователь указал, что на этих кадрах Мифтахов не хромает и у него нет заметных телесных повреждений. Вопреки ходатайству защиты, СК не стал запрашивать записи из карантинного отделения, где содержался Мифтахов, и с видеозаписей, на которых должно быть видно, что политзаключенный хромает после истязаний. Также СК не затребовал записи с нагрудных видеорегистраторов сотрудников колонии.
В рамках проверки СК опросил нескольких заключенных. Большинство из них заявили, что ничего не знают о насилии в отношении Мифтахова. Однако осужденный Сергей Мартынов рассказал, что после прибытия в колонию в конце апреля Мифтахов говорил ему, что в ИК-18 «бьют и пытают током». Мартынов не видел самих пыток и не расспрашивал Мифтахова о подробностях.
Первый зафиксированный в постановлении осмотр Мифтахова на наличие телесных повреждений провели 5 мая — через две недели после предполагаемых пыток. Экспертиза от 14 мая обнаружила две ссадины на его левом предплечье, но указала, что они возникли за 4–10 суток до осмотра, то есть уже после 21 апреля. Само административное здание, где, по словам Мифтахова, его пытали, следователи осмотрели 12 мая, через 21 день после описанных политзаключенным событий.
«Ввиду неустранимых противоречий в объяснениях данных лиц, отсутствия других очевидцев, отсутствия телесных повреждений у Мифтахова А. Ф., отсутствия предметов, которыми причинялись Мифтахову А. Ф. телесные повреждения, отсутствия каких-либо других доказательств, определить, совершались ли противоправные действия в отношении Мифтахова А. Ф., не представляется возможным», — написал следователь Черемшанцев в постановлении.
Вместе с тем постановление позволило установить личности еще двух человек, которые соответствуют упомянутым Мифтаховым, — оперативника Евгения и заключенного Михаила. Ранее The Insider установил личности сотрудников ИК-18 Михаила Соболева и Павла Киселёва, которых Мифтахов прямо назвал участниками пыток.
Оперативник Евгений Тараев. Отец четверых детей и участник пыток
Среди сотрудников, которых Мифтахов называл участниками пыток, был оперативник Евгений. По словам политзаключенного, после избиений и угроз сексуализированным насилием его принесли на второй этаж оперативного отдела. Там находились Павел Киселёв и сотрудник по имени Евгений. К ногам Мифтахова подключили провода, после чего через тело политзаключенного начали пускать ток. В конце, как рассказывал Мифтахов, именно Евгений приказал снять провода и разрезать скотч, которым он был связан.
Мифтахов не мог назвать фамилию этого сотрудника, в постановлении СК его показания приведены с отчеством: «Евгений Аджаевич». Следствие допросило старшего оперуполномоченного ИК-18 Евгения Аджаевича Тараева. Он подтвердил, что 21 и 22 апреля беседовал с Мифтаховым в кабинете оперативного отдела на втором этаже административного здания, куда, по словам политзаключенного, его принесли после первой серии пыток.
Тараев отрицает, что применял к Мифтахову физическую силу или оказывал на него психологическое давление. Он утверждает, что беседы носили «ознакомительный характер», а Киселёв и другие сотрудники лишь иногда заходили в кабинет. Однако совпадение имени, близкого по звучанию отчества, должности и места, где Тараев сам подтверждает свое присутствие вместе с Мифтаховым, позволяет предположить, что речь идет об одном и том же человеке.
Евгений Тараев — 41-летний уроженец Калмыкии. В телефонных книгах он записан в том числе как «Евгений Тараев Опер Отдел ИК 18». У Тараева четверо детей: 6, 12, 15 и 17 лет.
Согласно данным из слитых баз, Тараев работает в ИК-18 «Полярная сова» как минимум с 2018 года. В 2022 году его доход в колонии составил 1,55 млн рублей. До переезда в Харп он служил в ИК-2 в поселке Яшкуль в Калмыкии: в декларации регионального управления ФСИН за 2010 год Тараев указан как младший инспектор группы надзора этой колонии.
В системе ФСИН работал и его старший брат Сергей Тараев: в той же декларации он указан младшим инспектором группы надзора ИК-2. Позднее Сергей Тараев перешел в Федеральную службу судебных приставов в Калмыкии: в публикации регионального управления ФССП от 2023 года он назван судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
Осужденный Михаил Бятец. Рецидивист и «главпетух»
В рассказе Мифтахова вторым заключенным, участвовавшим в пытках вместе с Булановым, был человек по имени Михаил. Политзаключенный не знал его фамилии, но говорил, что этот осужденный имел низкий статус в тюремной иерархии и был старшим среди заключенных этой категории — так называемым «главпетухом». По словам Мифтахова, Михаил связывал ему ноги скотчем, ударил в пах, участвовал в угрозах сексуализированным насилием, подносил его лицо к открытому канализационному люку, а затем прикрывал ему рот полотенцем во время пыток током.
«С меня стянули штаны с трусами. <...> Михаил стал намазывать крем на мое анальное отверстие пальцами. В какой-то момент это прекратилось, но они продолжали угрожать, что по очереди войдут в меня», — рассказывал Мифтахов.
Несмотря на то что Мифтахов назвал только имя, СК проверял причастность к пыткам конкретного заключенного — Михаила Бятеца. Следователь получил его объяснения, а также опросил нескольких осужденных из отряда, где содержатся Буланов и Бятец: их спрашивали, слышали ли они, что эти двое либо сотрудники администрации избивали других заключенных.
Постановление не объясняет, на основании каких данных следствие установило, что упомянутый Мифтаховым Михаил мог быть именно Бятецем, и не сообщает о проведении опознания или очной ставки. Однако Бятец работает в банно-прачечном комплексе административного здания ИК-18 — там же, куда, по словам Мифтахова, его вывели из карантина и где начались пытки. Сам Бятец отрицает, что был знаком с Мифтаховым или применял к нему силу. Он предположил, что политзаключенный мог увидеть его в здании и запомнить имя с нагрудной бирки.
Михаил Бятец — 43-летний уроженец Днепра, зарегистрированный в соцсетях как «Миша Сайман». Он неоднократно судим. В приговоре Ноябрьского городского суда 2014 года указаны четыре его предыдущие судимости — по делам о кражах и угонах. В том же процессе Бятеца признали виновным в разбое и угоне автомобиля: по версии суда, он вместе с сообщником напал на водителя такси, ударил его деревянной битой по голове, угрожал ножом, забрал деньги и заставил потерпевшего залезть в багажник. Суд признал в его действиях опасный рецидив и назначил пять лет колонии строгого режима.
После освобождения Бятец вновь оказался на скамье подсудимых. В 2021 году его приговорили к 10 годам колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере: суд установил, что он сделал 5 «закладок» с наркотиками в Ноябрьске и собирался передать их координаты через Telegram. По этому делу суд также признал у Бятеца опасный рецидив преступлений.
Мифтахов сразу назвал фамилию другого заключенного, которого считал участником пыток, — Буланова. В постановлении СК он указан как «Буланов А. С.» и сказано, что он отрицает причастность к насилию. Судя по совпадению инициалов, даты приговора, срока и вида назначенного наказания, речь, вероятно, идет об Александре Сергеевиче Буланове, которого в июне 2023 года в Салехарде приговорили к 5 годам колонии строгого режима по делу о покушении на сбыт наркотиков. Суд признал в его действиях опасный рецидив. По словам Мифтахова, Буланов связывал ему руки, бил деревянным молотком по пяткам, подносил его лицо к люку с нечистотами и подключал провода во время пыток током.
Как аспирант МГУ оказался в Харпе
Аспиранта МГУ, математика, анархиста Азата Мифтахова впервые арестовали в 2019 году. В январе 2021 года его приговорили к 6 годам колонии общего режима по делу о нападении на офис «Единой России» в Москве: по версии следствия, Мифтахов вместе с другими анархистами разбил окно и бросил внутрь дымовую шашку. Вину он не признал.
В сентябре 2023 года, в день освобождения, Мифтахова вновь задержали у ворот колонии — уже по делу об «оправдании терроризма». Якобы в разговоре с другим заключенным Мифтахов высказал одобрение по поводу взрыва в архангельском управлении ФСБ. Позднее этот осужденный, выступавший главным свидетелем обвинения, погиб на войне в Украине.
По второму делу Мифтахову назначили 4 года лишения свободы. Первые 2,5 года он должен был провести в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. После тюрьмы в Димитровграде его этапировали в ИК-18 «Полярная сова» в заполярном Харпе, по соседству с ИК-3 «Полярный волк», где в феврале 2024 года был убит политик Алексей Навальный.
В заключении Мифтахов неоднократно сообщал о давлении. В 2023 году он рассказал, что после первого ареста сотрудники ФСБ использовали против него интимные фотографии и добились, чтобы другие заключенные перевели его в низшую касту «обиженных». В ноябре 2024 года группа поддержки сообщала, что в тюрьме Димитровграда его безопасность оказалась под угрозой из-за сокамерника с тяжелым психическим состоянием. Почти весь 2025 год Мифтахов провел в одиночной камере.