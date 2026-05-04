Политзаключенный математик Азат Мифтахов смог сообщить о жестоких пытках в колонии в Харпе. Он назвал имена мучителей — сотрудников ФСИН

21 апреля — вероятно, на следующий день после приезда в Харп — около часа дня Мифтахова отвели в здание администрации, где располагается оперативный отдел. Заключенные «Полярной совы» называют это место «Лубянкой». Там, рассказывает Мифтахов, его встретили двое осужденных: один по фамилии Буланов, другой по имени Михаил. Они подвели Мифтахова к унитазу и велели почистить его, но политзаключенный отказался.

Тогда Мифтахова завели в кабинет, где находился сотрудник колонии Михаил Соболев. Политзаключенный рассказывает, что разговор длился около полутора часов. Вначале Соболев показался ему «спокойным нормальным человеком», однако он постоянно возвращал разговор к тому, что политзаключенный должен делать все, что скажет администрация, в том числе чистить унитаз в оперотделе.

«Затем, когда я в очередной раз отказался, он то ли нажал на какую-то кнопку, то ли позвонил, после чего в кабинет забежали те двое осужденных. Они повалили меня на пол. Буланов уселся на мое туловище. <...> Михаил уселся мне на ноги и начал обматывать их скотчем. <...> Михаил несколько раз ударил кулаком мне в пах, чтобы я перестал сопротивляться»,

— рассказывает Мифтахов.

Политзаключенному перемотали скотчем еще и руки. После этого его перевернули на живот, а сверху на него сел сотрудник Соболев. В это время заключенный Буланов начал бить деревянным молотком ему по пяткам.