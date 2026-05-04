Политзаключенный математик Азат Мифтахов смог сообщить о жестоких пытках в колонии в Харпе. Он назвал имена мучителей — сотрудников ФСИН

Политзаключенный математик и анархист Азат Мифтахов рассказал о пытках, которым его подвергли после приезда в колонию «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Его били деревянным молотком по пяткам, угрожали изнасиловать и окунуть в канализацию, пытали током. The Insider по своим каналам получил подробный рассказ Мифтахова о происходившем с ним 21 апреля в «Полярной сове» с именами мучителей из числа сотрудников ФСИН.
Отвели на «Лубянку»
21 апреля — вероятно, на следующий день после приезда в Харп — около часа дня Мифтахова отвели в здание администрации, где располагается оперативный отдел. Заключенные «Полярной совы» называют это место «Лубянкой». Там, рассказывает Мифтахов, его встретили двое осужденных: один по фамилии Буланов, другой по имени Михаил. Они подвели Мифтахова к унитазу и велели почистить его, но политзаключенный отказался.
Тогда Мифтахова завели в кабинет, где находился сотрудник колонии Михаил Соболев. Политзаключенный рассказывает, что разговор длился около полутора часов. Вначале Соболев показался ему «спокойным нормальным человеком», однако он постоянно возвращал разговор к тому, что политзаключенный должен делать все, что скажет администрация, в том числе чистить унитаз в оперотделе.
«Затем, когда я в очередной раз отказался, он то ли нажал на какую-то кнопку, то ли позвонил, после чего в кабинет забежали те двое осужденных. Они повалили меня на пол. Буланов уселся на мое туловище. <...> Михаил уселся мне на ноги и начал обматывать их скотчем. <...> Михаил несколько раз ударил кулаком мне в пах, чтобы я перестал сопротивляться»,
— рассказывает Мифтахов.
Политзаключенному перемотали скотчем еще и руки. После этого его перевернули на живот, а сверху на него сел сотрудник Соболев. В это время заключенный Буланов начал бить деревянным молотком ему по пяткам.
«Я стал кричать от боли <...>. Мне было больно и в то же время трудно дышать. Я стал задыхаться и терять сознание. Когда мои крики стали затихать, Буланов прекратил бить по пяткам. Они подождали, когда я приду в себя, а потом снова стали бить по пяткам и также сдавливать спину, и мне трудно было дышать».
«Угрожали, что по очереди войдут в меня»
Когда Мифтахов снова начал терять сознание, сотрудник Соболев и заключенные прекратили экзекуцию, но сразу перешли к угрозам изнасиловать политзаключенного.
«С меня стянули штаны с трусами. <...> Михаил стал намазывать крем на мое анальное отверстие пальцами. В какой-то момент это прекратилось, но они продолжали угрожать, что по очереди войдут в меня».
В этот момент в кабинет зашел сотрудник, которого называли Алексей Викторович. Мифтахов отмечает, что тот видел, как он лежит со спущенными штанами.
Алексей Викторович и канализационный люк
Алексей Викторович поговорил о чем-то с Соболевым, и через несколько минут Мифтахова понесли из кабинета в коридор. Там находился люк канализации с нечистотами, куда Мифтахова угрожали окунуть.
«Они [Буланов и Михаил] приближали мое лицо к этим нечистотам, и, когда мое лицо было в двух сантиметрах, они выдернули меня обратно и понесли обратно в кабинет».
В кабинете Мифтахова продолжили истязать: били ладонями по лицу, наступали на туловище и лицо. Били заключенные Буланов и Михаил, а также сотрудник Соболев. Политзаключенному снова угрожали изнасилованием.
Мифтахов отмечает, что Соболев тогда нанес ему около ста ударов ладонью по голове, после чего зажал ему нос и рот и держал так, пока тот не стал задыхаться.
Крики от пыток током заглушали громкой музыкой
После этого этапа экзекуций связанного скотчем Мифтахова понесли на второй этаж оперативного отдела. Там находились оперативники Павел Киселëв и Евгений. Мифтахова положили на живот, а к пальцам его ног подсоединили провода:
«Потом Буланов пустил ток. Я вскрикнул. Он сказал: „А, завизжала сучка“. И после этого подключили ток еще на дольше. Боль была такая страшная, что я стал истошно кричать во все горло».
Чтобы заглушить его крики, Буланов и Михаил включили на полную громкость поп-музыку. Затем пытки током продолжились.
«Как только я начал кричать, Михаил приложил полотенце к моему рту. Было очень больно и страшно. Когда я стал терять сознание, ток отключили. Полминуты спустя пустили ток снова, и все это продолжалось еще какое-то время»,
— рассказывает Мифтахов.
По его словам, после этого его перевернули и посадили на пол, прислонив к кушетке. Провода все еще были подключены к его ногам. Оперативники начали убеждать его, что он обязан выполнять все распоряжения администрации, однако Мифтахов отказывался. Тогда ток включили снова — пытки повторялись после каждого отказа.
После этого оперативник Евгений приказал снять с Мифтахова провода и срезать скотч, которым он был связан. Ему позволили надеть трусы и штаны. Затем, по его словам, в кабинет зашли еще двое сотрудников. Они также требовали, чтобы он подчинялся любым приказам администрации. Мифтахов продолжал отказываться.
К концу рабочего дня политзаключенного увели обратно в карантинное помещение. Евгений, как рассказывает Мифтахов, пообещал, что завтра снова с ним поговорит. После возвращения в карантин Мифтахов чувствовал последствия пыток: у него сильно болели пятки, пах и икры ног.
Новое дело, давление и перевод в Харп
Аспирант МГУ Азат Мифтахов впервые был арестован в 2019 году. В январе 2021 года его приговорили к 6 годам колонии общего режима по обвинению в хулиганстве. По версии следствия, в январе 2018 года Мифтахов вместе с группой анархистов разбил окно офиса «Единой России» в Москве и бросил туда дымовую шашку. Вину он не признал.
В сентябре 2023 года Мифтахов освободился, но на выходе из колонии его снова задержали — по делу об «оправдании терроризма». Поводом для дела стал якобы разговор Мифтахова с другим осужденным в колонии. Позже этот заключенный, выступавший главным свидетелем обвинения, погиб на войне в Украине.
По второму делу Мифтахова приговорили к 4 годам лишения свободы. Первые 2,5 года он должен был провести в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. По окончании тюремной части срока Мифтахова этапировали из тюрьмы в Ельце в ИК-18 «Полярная сова» в поселке Харп.
В заключении Мифтахов регулярно сталкивался с давлением и угрозами. В 2023 году он публично рассказал, что еще после ареста в 2019 году ФСБ использовала против него интимные фотографии и добилась, чтобы другие заключенные перевели его в низшую тюремную касту «обиженных». Это, как говорила его жена Елена Горбань, ухудшило его положение в колонии и привело к дополнительным трудностям и конфликтам. В ноябре 2024 года группа поддержки Мифтахова сообщала, что в тюрьме Димитровграда его безопасность оказалась под угрозой из-за сокамерника с тяжелым психическим состоянием. Почти весь 2025 год Мифтахов провел в одиночной камере.
ИК-18 «Полярная сова» в заполярном поселке Харп считается одной из самых труднодоступных и жестких российских колоний: в первую очередь она предназначена для осужденных к пожизненному лишению свободы, однако в ней также есть участок строгого режима, куда этапировали Мифтахова. Бывший политзаключенный и правозащитный эксперт Иван Асташин писал, что «Полярная сова» наряду с «Черным дельфином» и «Белым лебедем» имеет славу пыточной. В этой колонии был убит заключенный Захаркин, который жаловался в ЕСПЧ на условия содержания: по приказу администрации его забили насмерть другие заключенные. В соседней ИК-3 «Полярный волк», также расположенной в Харпе, в феврале 2024 года был убит политик Алексей Навальный.
Французские парламентарии и активисты обеспокоены этапированием Мифтахова в Харп, рассказала The Insider Александра Запольская, участница ассоциации Solidarité FreeAzat, созданной в 2023 году во Франции российскими и французскими профсоюзными и политическими активистами:
«Новости о переводе Азата в Харп были шоком для нас. 25 апреля мы провели экстренное собрание в Париже, на котором предложили всем неравнодушным присоединиться к нашей борьбе за его свободу. Пришло очень много людей, в том числе члены французского парламента. Сейчас мы структурируем кампанию солидарности. Мы понимаем, что Азата защитят только международная огласка и частые визиты адвокатов. Для последнего нужны деньги. Мы призываем каждого и каждую внести вклад в борьбу за него.
Один кейс Азата показывает весь мрак проблемы российских репрессий. Однако мрак не вечен, а солидарность сильнее репрессий».
