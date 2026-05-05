The Insider установил личности сотрудников ФСИН, которых Азат Мифтахов назвал участниками пыток в «Полярной сове»

The Insider установил личности двух сотрудников ФСИН, которых политзаключенный Азат Мифтахов упомянул в рассказе о пытках в ИК-18 «Полярная сова» в Харпе. Это Михаил Соболев из Тюмени и Павел Киселёв из Свердловской области. По словам Мифтахова, Соболев лично участвовал в избиениях, угрозах изнасилованием и пытках, а Киселёв находился в кабинете, где политзаключенного пытали током.
Политзаключенный математик Азат Мифтахов сообщил о пытках, которым его подвергли 21 апреля, вскоре после этапирования в ИК-18 «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. The Insider получил подробный рассказ Мифтахова о том, как его несколько часов пытали сотрудники колонии и двое заключенных, действовавших по их указанию. По словам Мифтахова, поводом для пыток стал его отказ подчиняться требованиям администрации — в том числе чистить унитаз в оперативном отделе, который заключенные называют «Лубянкой».
В рассказе Мифтахова сотрудник ИК-18 Михаил Соболев фигурирует как один из главных участников пыток. Именно Соболев вызвал двух заключенных, которые повалили Мифтахова на пол, связали скотчем и начали избивать, сообщил сам политзаключенный. Соболев лично, как утверждает Мифтахов, садился ему на спину, из-за чего он задыхался и терял сознание, бил его по голове, зажимал ему нос и рот, а также участвовал в угрозах изнасилованием и окунанием в канализационный люк.
Павел Киселёв, согласно рассказу Мифтахова, находился на втором этаже оперативного отдела, куда политзаключенного принесли после первой серии пыток. Там к пальцам его ног подключили провода и пытали током, заглушая крики громкой музыкой. Мифтахов называл Киселёва среди оперативников, присутствовавших в помещении во время этих пыток.
Михаил Соболев
The Insider независимо подтвердил, что в ИК-18 «Полярная сова» работает 40-летний Михаил Соболев из Тюмени. По данным из слитых баз, Соболев служит в этой колонии как минимум с 2022 года: тогда его доход в ИК-18 составил 1 176 092 рубля.
Вероятно, в систему ФСИН Соболев впервые пришел летом 2016 года — в ИК-2 в Тюмени. Следы его работы в этой колонии фиксируются как минимум до 2019 года. До этого, в 2015 году, Соболев работал в ЧОП «Страж». В 2020 году, по-видимому, он переехал в Харп: именно тогда впервые появляется его связь с адресами в поселке, а связь с адресами в Тюмени прерывается.
В информации об образовании на странице Соболева во «ВКонтакте» указан Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД. Статус на его странице — «Жизнь прекрасна!!!». Среди подписок — страницы УФСИН России по ЯНАО, «Корпорация зла» и «Самогонщики».
Жена Михаила Соболева, Виктория Соболева, также работает в системе ФСИН. В 2022 году она служила в ИК-3 «Полярный волк» — колонии в Харпе, где в 2024 году был убит Алексей Навальный. В 2024 году на официальной странице УФСИН России по ЯНАО во «ВКонтакте» Виктория Соболева уже упоминалась как сотрудница ИК-18 «Полярная сова».
У Соболевых двое детей: 10-летний сын и 4-летняя дочь. Их сын с раннего возраста участвует в ведомственных конкурсах ФСИН. В 2024 году он стал лучшим чтецом в направлении «Художественное слово» на первом этапе конкурса детских талантов среди детей сотрудников уголовно-исполнительной системы. Конкурс, как сообщало УФСИН по ЯНАО, проводился в том числе «в целях воспитания патриотизма и гражданской сознательности, укрепления авторитета семьи и традиционных семейных ценностей, формирования интереса к службе в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы». На тот момент 8-летний сын Соболевых выступил со стихотворением «Щит Российской державы».
Павел Киселев
Также The Insider удалось установить личность Павла Киселёва. Это 35-летний уроженец города Тавда Свердловской области Павел Павлович Киселёв. Параллельно с The Insider Киселёва идентифицировала DOXA, публикация издания вышла на час раньше.
Киселёв давно работает в системе ФСИН. Согласно данным из слитых баз, в 2016–2017 годах он был связан с ИК-5 Металлострой в Санкт-Петербурге, затем работал в учреждениях ГУФСИН по Свердловской области. В 2018–2020 годах он получал доходы в ИК-19 в родной Тавде, а в 2020–2022 годах — в ИК-24 в поселке Азанка Тавдинского района. В ИК-24 Киселёв занимал должность старшего оперуполномоченного. В 2022 году его доход в этой колонии составил 754 966 рублей.
С 2023 года прослеживается связь Киселёва с Харпом. Он сам и его дочь 2016 года рождения упоминаются на странице во «ВКонтакте» начальной школы поселка. В феврале 2026 года Киселёв пришел на школьное мероприятие в форме капитана ФСИН. В посте школы его назвали «примером достойного мужчины и заботливого отца, воспитывающего двух замечательных дочерей». Это сообщение затем репостнула официальная страница УФСИН России по ЯНАО.
Жена Киселёва — 42-летняя уроженка Дрездена Яна Зачиняева. В отличие от супруги Михаила Соболева, она не работает во ФСИН. Более того, по данным из слитых баз, в 2005 году Зачиняева объявлялась в федеральный розыск как скрывшаяся от следствия и суда по делу о сбыте наркотиков.
Сейчас Зачиняева работает в сфере бьюти-услуг в Харпе. В описании ее страницы говорится, что она — «дипломированный мастер маникюра, педикюра и депиляции полимерными восками» с 5-летним стажем. Адрес оказания услуг указан в поселке Харп, в Молодежном квартале. У Киселёва и Зачиняевой двое детей: дочери 8 и 9 лет.
Пыточная колония
ИК-18 «Полярная сова» в Харпе давно имеет репутацию одной из самых жестоких российских колоний. В первую очередь она предназначена для осужденных к пожизненному лишению свободы, однако в ней также есть участок строгого режима — именно туда этапировали Мифтахова. В разные годы из «Полярной совы» приходили сообщения о пытках, «пресс-хатах» и использовании заключенных для давления на других осужденных.
Один из самых громких случаев связан с массовой фальсификацией явок с повинной. В 2014 году суд ЯНАО признал бывшего старшего оперуполномоченного ИК-18 Юрия Сандркина и заключенного Вадима Журавлева виновными по делу о выбивании признаний у осужденных. Под их давлением заключенные «Полярной совы» признались в причастности к 190 громким преступлениям, в том числе к убийствам Анны Политковской, Пола Хлебникова и Ахмада Кадырова. Позже выяснилось, что эти признания были самооговорами.
Как писала «Новая газета», в ИК-18 был создан «конвейер» по изготовлению ложных признательных показаний. Заключенных заставляли писать явки с повинной, угрожая переводом к «опущенным» и в «пресс-хаты», а некоторые осужденные рассказывали, что перед этим проходили через избиения и пытки. Сандркина суд признал виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения и приговорил к 3,5 года колонии общего режима. Журавлев получил 4 года, но на его фактический срок это не повлияло: он уже был осужден пожизненно.
Другой известный эпизод связан с делом неонациста Алексея Воеводина по кличке СВР, осужденного на пожизненный срок за серию убийств по мотивам расизма и ксенофобии. В 2021 году в суде ЯНАО начался процесс против Воеводина, заключенного Александра Агеева и оперативника ИК-18 Игоря Нестеренко. Воеводина и Агеева обвиняли в убийстве сокамерника с особой жестокостью, нанесении тяжких телесных повреждений и истязаниях, а Нестеренко — в превышении должностных полномочий и организации истязаний осужденных.
По материалам дела, Воеводин утверждал, что после прибытия в «Полярную сову» оперативник предложил ему «помощь по работе с осужденными» — теми, кто жаловался на администрацию или нарушал правила внутреннего распорядка. Взамен, по словам Воеводина, ему обещали бытовые поблажки. Впоследствии, как следует из его показаний, он и Агеев избивали заключенных, которых к ним подсаживали, в том числе куском хозяйственного мыла, завернутым в полотенце.
Один из заключенных, Владимир Захаркин, после такого избиения погиб. Ранее он жаловался на условия содержания и добился решения Европейского суда по правам человека, который присудил ему €21 тысячу компенсации. После этого Захаркин нанял адвокатов и продолжал писать жалобы. По версии, изложенной в материалах дела, его поместили в камеру к Воеводину и Агееву, где он был избит и умер в тот же день.
Сейчас ИК-18 возглавляет 49-летний подполковник Александр Цыбульский.