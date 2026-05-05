The Insider установил личности сотрудников ФСИН, которых Азат Мифтахов назвал участниками пыток в «Полярной сове»

ИК-18 «Полярная сова» в Харпе давно имеет репутацию одной из самых жестоких российских колоний. В первую очередь она предназначена для осужденных к пожизненному лишению свободы, однако в ней также есть участок строгого режима — именно туда этапировали Мифтахова. В разные годы из «Полярной совы» приходили сообщения о пытках, «пресс-хатах» и использовании заключенных для давления на других осужденных.

Один из самых громких случаев связан с массовой фальсификацией явок с повинной. В 2014 году суд ЯНАО признал бывшего старшего оперуполномоченного ИК-18 Юрия Сандркина и заключенного Вадима Журавлева виновными по делу о выбивании признаний у осужденных. Под их давлением заключенные «Полярной совы» признались в причастности к 190 громким преступлениям, в том числе к убийствам Анны Политковской, Пола Хлебникова и Ахмада Кадырова. Позже выяснилось, что эти признания были самооговорами.

Как писала «Новая газета», в ИК-18 был создан «конвейер» по изготовлению ложных признательных показаний. Заключенных заставляли писать явки с повинной, угрожая переводом к «опущенным» и в «пресс-хаты», а некоторые осужденные рассказывали, что перед этим проходили через избиения и пытки. Сандркина суд признал виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения и приговорил к 3,5 года колонии общего режима. Журавлев получил 4 года, но на его фактический срок это не повлияло: он уже был осужден пожизненно.

Другой известный эпизод связан с делом неонациста Алексея Воеводина по кличке СВР, осужденного на пожизненный срок за серию убийств по мотивам расизма и ксенофобии. В 2021 году в суде ЯНАО начался процесс против Воеводина, заключенного Александра Агеева и оперативника ИК-18 Игоря Нестеренко. Воеводина и Агеева обвиняли в убийстве сокамерника с особой жестокостью, нанесении тяжких телесных повреждений и истязаниях, а Нестеренко — в превышении должностных полномочий и организации истязаний осужденных.

По материалам дела, Воеводин утверждал, что после прибытия в «Полярную сову» оперативник предложил ему «помощь по работе с осужденными» — теми, кто жаловался на администрацию или нарушал правила внутреннего распорядка. Взамен, по словам Воеводина, ему обещали бытовые поблажки. Впоследствии, как следует из его показаний, он и Агеев избивали заключенных, которых к ним подсаживали, в том числе куском хозяйственного мыла, завернутым в полотенце.

Один из заключенных, Владимир Захаркин, после такого избиения погиб. Ранее он жаловался на условия содержания и добился решения Европейского суда по правам человека, который присудил ему €21 тысячу компенсации. После этого Захаркин нанял адвокатов и продолжал писать жалобы. По версии, изложенной в материалах дела, его поместили в камеру к Воеводину и Агееву, где он был избит и умер в тот же день.

Сейчас ИК-18 возглавляет 49-летний подполковник Александр Цыбульский.