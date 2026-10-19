Проверка колонии ИК-18 «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа проводилась 1, 13 и 14 июня 2026 года на фоне жалоб политзаключенного Азата Мифтахова и его защитников на пытки. По ее результатам прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях ЯНАО Михаил Митяев 15 июня внес представление об устранении нарушений уголовно-исполнительного законодательства, с которым ознакомился The Insider.

Как следует из документа, при осмотре 13 июня у двух заключенных — Овчинника В. А. и Грибанова Д. А., прибывших в колонию 7 июня, — представители прокуратуры обнаружили телесные повреждения. Осмотр сопровождался фотографированием. Овчинник заявил, что получил травмы в результате избиения сотрудниками в день прибытия в колонию. Таким образом, следы предполагаемого избиения сохранялись спустя шесть дней. При этом ни в одной из ведомственных книг и журналов факт обнаружения повреждений зафиксирован не был. Записи внесли только по указанию надзирающего прокурора.

Как пояснила The Insider бывший аналитик УФСИН России по Москве Анна Каретникова, обычно при поступлении заключенного в исправительное учреждение сотрудники тщательно фиксируют все имеющиеся у него телесные повреждения. «Это гарантия того, что не будет претензий к учреждению», — объясняет эксперт. По ее словам, такой порядок соблюдается независимо от того, откуда прибыл заключенный — из суда, больницы или другого учреждения ФСИН. При обнаружении травм сотрудники обязаны немедленно вызвать врача, который составляет соответствующий акт.

При изучении видеоархива колонии прокуратура также установила, что 7 июня — в день, когда Грибанов и Овчинник поступили в колонию и, по словам последнего, были избиты, — сотрудники ИК-18 не использовали видеорегистраторы во время их обыска и досмотра вещей. Стационарные камеры эти процедуры тоже не зафиксировали.

Более того, 13 июня, когда по указанию прокурора проводилось медицинское освидетельствование обоих заключенных, сотрудники колонии вновь не использовали переносные видеорегистраторы. Прокуратура признала это нарушением установленного порядка применения средств видеозаписи при работе с осужденными.

Митяев потребовал от руководства колонии устранить выявленные нарушения и причины, которые им способствовали, а также рассмотреть вопрос о привлечении виновных сотрудников к ответственности. При этом в представлении не содержится вывода о том, что телесные повреждения заключенным причинили именно сотрудники ИК-18. Документ подтверждает наличие травм, заявление одного из заключенных об избиении и нарушения правил видеозаписи. Сведений о том, были ли сотрудники колонии привлечены к ответственности по результатам проверки, у The Insider пока нет.

В том же поселке Харп находится ИК-3 «Полярный волк», где 16 февраля 2024 года был убит политик Алексей Навальный. Обе колонии находятся под надзором одной специализированной прокуратуры, которую с июня 2022 года возглавляет Михаил Митяев.