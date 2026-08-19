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Новости

Научную работу политзаключенного математика Азата Мифтахова, написанную в тюрьме, опубликовал французский математический журнал

The Insider
Фото: It’s My City

Фото: It’s My City

Французский математический журнал RMS (Revue de la filière mathématiques) опубликовал научную работу политзаключенного математика и анархиста Азата Мифтахова, которую он подготовил, находясь в тюрьме в Димитровграде. Его статья La conjecture de Chui dans un cadre hilbertien («Гипотеза Чуи в гильбертовом пространстве») вышла в номере журнала за июнь—август 2026 года и стала первой авторской научной работой в выпуске. О публикации сообщила группа поддержки Мифтахова.

Обложка математического журнала RMS

Обложка математического журнала RMS

Обложка математического журнала RMS
Обложка математического журнала RMS, статья Мифтахова указана первой среди опубликованных работ
Публикация работы Мифтахова в печатной версии RMS

Работа появилась благодаря французскому математику Бернару Ранде, члену Solidarité FreeAzat. Как рассказывала ассоциация, Ранде решил поддержать Мифтахова как коллегу и отправил ему задачу, связанную с гипотезой Чуи. Она представляла собой модифицированную версию нерешенной математической проблемы. Находившийся в заключении Мифтахов работал над ней около четырех месяцев — без доступа к интернету и научной библиотеке и практически без возможности обсуждать работу с другими математиками.

В ответном письме Ранде Мифтахов сообщил, что ему удалось не только решить предложенную задачу, но и получить более общий результат. Ранде затем помог подготовить этот результат к публикации на французском языке. Ранее Solidarité FreeAzat сообщала, что статья должна выйти в RMS в начале августа. В июле Пизанский университет также официально пригласил Мифтахова представить полученный результат на научном семинаре в апреле 2027 года.

Письмо Мифтахова с решением задачи

Письмо Мифтахова с решением задачи

Solidarité FreeAzat

Это как минимум третья научная работа Мифтахова, опубликованная после его первого ареста. В 2020 году в Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics вышла его совместная с Сергеем Березиным статья On barycenters of probability measures, а в 2021 году журнал Rivista di Matematica dell’Università di Parma опубликовал самостоятельную работу Мифтахова Modulus of continuity for a martingale sequence.

Аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова впервые арестовали в 2019 году. В январе 2021 года его приговорили к 6 годам колонии общего режима по делу о нападении на офис «Единой России»: по версии следствия, Мифтахов вместе с другими анархистами разбил окно и бросил внутрь дымовую шашку. Мифтахов вину не признал. В сентябре 2023 года он вышел на свободу, однако прямо у колонии его вновь задержали — на этот раз по делу об «оправдании терроризма». Поводом стал якобы разговор Мифтахова с другим заключенным. Позднее этот осужденный, выступавший главным свидетелем обвинения, погиб на войне в Украине.

По второму делу Мифтахова приговорили к 4 годам лишения свободы: первые 2,5 года он должен был провести в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Именно во время содержания в тюрьме Димитровграда он решил предложенную Ранде математическую задачу. После окончания тюремной части срока Мифтахова этапировали в ИК-18 «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

В мае Мифтахов сообщил, что вскоре после прибытия в «Полярную сову» сотрудники колонии и двое заключенных несколько часов пытали его: били деревянным молотком по пяткам, угрожали сексуализированным насилием и окунанием в канализационный люк, перекрывали дыхание и пытали током. Следственный комитет первоначально отказался возбуждать уголовное дело, заявив, что сведения о пытках не подтвердились. Однако 15 июля Лабытнангский суд признал незаконным бездействие следователя и обязал устранить нарушения.

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