Научную работу политзаключенного математика Азата Мифтахова, написанную в тюрьме, опубликовал французский математический журнал

Это как минимум третья научная работа Мифтахова, опубликованная после его первого ареста. В 2020 году в Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics вышла его совместная с Сергеем Березиным статья On barycenters of probability measures, а в 2021 году журнал Rivista di Matematica dell’Università di Parma опубликовал самостоятельную работу Мифтахова Modulus of continuity for a martingale sequence.

Аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова впервые арестовали в 2019 году. В январе 2021 года его приговорили к 6 годам колонии общего режима по делу о нападении на офис «Единой России»: по версии следствия, Мифтахов вместе с другими анархистами разбил окно и бросил внутрь дымовую шашку. Мифтахов вину не признал. В сентябре 2023 года он вышел на свободу, однако прямо у колонии его вновь задержали — на этот раз по делу об «оправдании терроризма». Поводом стал якобы разговор Мифтахова с другим заключенным. Позднее этот осужденный, выступавший главным свидетелем обвинения, погиб на войне в Украине.

По второму делу Мифтахова приговорили к 4 годам лишения свободы: первые 2,5 года он должен был провести в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Именно во время содержания в тюрьме Димитровграда он решил предложенную Ранде математическую задачу. После окончания тюремной части срока Мифтахова этапировали в ИК-18 «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

В мае Мифтахов сообщил, что вскоре после прибытия в «Полярную сову» сотрудники колонии и двое заключенных несколько часов пытали его: били деревянным молотком по пяткам, угрожали сексуализированным насилием и окунанием в канализационный люк, перекрывали дыхание и пытали током. Следственный комитет первоначально отказался возбуждать уголовное дело, заявив, что сведения о пытках не подтвердились. Однако 15 июля Лабытнангский суд признал незаконным бездействие следователя и обязал устранить нарушения.