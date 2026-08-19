Научную работу политзаключенного математика Азата Мифтахова, написанную в тюрьме, опубликовал французский математический журнал

Французский математический журнал RMS (Revue de la filière mathématiques) опубликовал научную работу политзаключенного математика и анархиста Азата Мифтахова, которую он подготовил, находясь в тюрьме в Димитровграде. Его статья La conjecture de Chui dans un cadre hilbertien («Гипотеза Чуи в гильбертовом пространстве») вышла в номере журнала за июнь—август 2026 года и стала первой авторской научной работой в выпуске. О публикации сообщила группа поддержки Мифтахова.
Работа появилась благодаря французскому математику Бернару Ранде, члену Solidarité FreeAzat. Как рассказывала ассоциация, Ранде решил поддержать Мифтахова как коллегу и отправил ему задачу, связанную с гипотезой Чуи. Она представляла собой модифицированную версию нерешенной математической проблемы. Находившийся в заключении Мифтахов работал над ней около четырех месяцев — без доступа к интернету и научной библиотеке и практически без возможности обсуждать работу с другими математиками.
В ответном письме Ранде Мифтахов сообщил, что ему удалось не только решить предложенную задачу, но и получить более общий результат. Ранде затем помог подготовить этот результат к публикации на французском языке. Ранее Solidarité FreeAzat сообщала, что статья должна выйти в RMS в начале августа. В июле Пизанский университет также официально пригласил Мифтахова представить полученный результат на научном семинаре в апреле 2027 года.
Это как минимум третья научная работа Мифтахова, опубликованная после его первого ареста. В 2020 году в Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics вышла его совместная с Сергеем Березиным статья On barycenters of probability measures, а в 2021 году журнал Rivista di Matematica dell’Università di Parma опубликовал самостоятельную работу Мифтахова Modulus of continuity for a martingale sequence.
Аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова впервые арестовали в 2019 году. В январе 2021 года его приговорили к 6 годам колонии общего режима по делу о нападении на офис «Единой России»: по версии следствия, Мифтахов вместе с другими анархистами разбил окно и бросил внутрь дымовую шашку. Мифтахов вину не признал. В сентябре 2023 года он вышел на свободу, однако прямо у колонии его вновь задержали — на этот раз по делу об «оправдании терроризма». Поводом стал якобы разговор Мифтахова с другим заключенным. Позднее этот осужденный, выступавший главным свидетелем обвинения, погиб на войне в Украине.
По второму делу Мифтахова приговорили к 4 годам лишения свободы: первые 2,5 года он должен был провести в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Именно во время содержания в тюрьме Димитровграда он решил предложенную Ранде математическую задачу. После окончания тюремной части срока Мифтахова этапировали в ИК-18 «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.
В мае Мифтахов сообщил, что вскоре после прибытия в «Полярную сову» сотрудники колонии и двое заключенных несколько часов пытали его: били деревянным молотком по пяткам, угрожали сексуализированным насилием и окунанием в канализационный люк, перекрывали дыхание и пытали током. Следственный комитет первоначально отказался возбуждать уголовное дело, заявив, что сведения о пытках не подтвердились. Однако 15 июля Лабытнангский суд признал незаконным бездействие следователя и обязал устранить нарушения.