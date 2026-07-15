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Суд признал незаконным отказ СК завести уголовное дело по факту пыток политзаключенного Азата Мифтахова

The Insider
Фото: «Медиазона»

Фото: «Медиазона»

Лабытнангский суд удовлетворил жалобу политзаключенного Азата Мифтахова к Следственному комитету на отказ возбуждать дело о пытках в ИК-18 «Полярная сова» в Харпе. Об этом пишут «Медиазона» и RusNews

Суд признал незаконным бездействие следователя по этому делу. В постановлении суда СК предписывают устранить нарушения. 

Слушание по делу проходило в закрытом режиме, однако RusNews публикует выдержки из речи Мифтахова, оказавшиеся в распоряжении издания: 

«Сотрудники, участвовавшие в пытках, могут быть довольны работой следователя. Естественно, сами участники пыток говорят, что я наговариваю на честных людей. Но я знаю, что это всё реально происходило: и попытки изнасилования и удушения, и многочисленные побои. Моя сегодняшняя задача — убедить суд, что еще рано закрывать дело.

Я хочу пояснить, почему я не сразу сообщил сотрудникам о пытках. Это упоминается в отказе о возбуждении дела. Это должно быть очевидно. Во время пыток они вели себя так нагло и уверенно, что не остается сомнений: они убеждены в своей безнаказанности. Я пытался убедить их, что и это даром не пройдет, а они только усмехались.

А еще они говорили: „Умрешь — ничего страшного, отпишемся“. То есть обращение за помощью было чревато новыми пытками, которые не факт, что я пережил бы».

О пытках после этапирования в колонию в Харпе 21 апреля Мифтахову удалось сообщить своему адвокату только в начале мая. Как рассказывал сам политзаключенный, сотрудники колонии и двое других заключенных несколько часов пытали его в административном здании: били деревянным молотком, угрожали сексуализированным насилием и окунанием в канализационный люк, перекрывали ему дыхание, а затем пытали током. 

Следствие ранее пришло к выводу, что сведения о пытках не подтвердились. СК тогда сослался в том числе на отсутствие видимых травм и жалоб. 

На суде сторона защиты настаивала, что следствие даже не назначило экспертизу для выявления следов пыток током, а сам осмотр помещений, где пытали Мифтахова, провели лишь через три недели, когда вещественные доказательства исчезли. Кроме того, СК изучил не все записи с камер: следователь запросил видео, когда они уже были автоматически удалены после 30 суток хранения.

Адвокаты отмечали, что после предполагаемых пыток Мифтахова отправили в ШИЗО, а его одежду стирали, из-за чего следы насилия нельзя было установить. Слушания по этой жалобе длятся с 26 июня в закрытом режиме: суд ранее решил, что «рассмотрение данной жалобы может привести к разглашению информации, унижающей честь и достоинство Мифтахова».

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