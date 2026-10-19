Путин согласовал перестановки в правительстве. Трутнева заменит Кожемяко, Григоренко — Окладникова, Силуанова повысят

В Приморье Кожемяко оказался после скандала на губернаторских выборах 2018 года. Тогда избирком отменил результаты второго тура из-за многочисленных нарушений, после того как кандидат от КПРФ Андрей Ищенко потерял лидерство при подсчете последних процентов бюллетеней. На повторных выборах победил Кожемяко. Как писал The Insider, движение «Голос» обнаружило признаки фальсификаций на 47 из 80 проверенных избирательных участков Владивостока и поставило под сомнение победу Кожемяко в первом туре. В ЦИК утверждали, что выявленные нарушения не влияли на результат.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину губернатор активно поддерживал участие жителей Приморья в войне и создание добровольческого отряда «Тигр». В ноябре 2022 года Кожемяко признал потери 155-й бригады морской пехоты при наступлении на Угледар, хотя назвал значительно преувеличенными сообщения о 300 погибших, раненых и пропавших без вести.

В декабре 2023 года The Insider рассказывал о расследовании «Верстки», которая выяснила, что с весны 2022 года Кожемяко пользовался 37-метровой яхтой White Pearl итальянской постройки стоимостью около 1,2 млрд рублей. Судно первоначально было оформлено на бывшего военного моряка, связанного с рыбопромышленным предприятием, доля в котором принадлежала сыну губернатора Никите Кожемяко. Позднее владельцем яхты стал бывший сотрудник хозяйственного управления правительства Приморья.

На новой должности Кожемяко сменит Юрия Трутнева, который курирует Дальний Восток с августа 2013 года — более 13 лет. До этого Трутнев занимал должность министра природных ресурсов России и работал помощником президента. The Insider писал о расследовании T-invariant, установившего, что дети вице-премьера Андрей и Мария Трутневы участвовали в организации Z-активистов на юридическом факультете МГУ и сборе средств на снаряжение для российских военнослужащих, участвующих в войне против Украины.

За время работы на Дальнем Востоке Трутнев неоднократно публично признавал проблемы с развитием региона. В мае 2026 года он рассказал, что «немного расстроился» во время Российско-китайского Экспо в Харбине: по его словам, Россия представила на выставке «только мед и крабы», тогда как Китай — «дроны и роботы». Годом ранее Трутнев сообщил о закрытии проекта легкого самолета «Байкал», который должен был заменить советский Ан-2 на региональных маршрутах. Он признал, что разработка зашла в тупик, а малая авиация в России практически отсутствует. При этом в Минпромторге утверждали, что работы над самолетом продолжаются. Первоначально стоимость «Байкала» не должна была превышать 120 млн рублей, однако впоследствии ее оценивали в 455 млн рублей.