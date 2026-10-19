Путин согласовал перестановки в правительстве. Трутнева заменит Кожемяко, Григоренко — Окладникова, Силуанова повысят

Владимир Путин одобрил перестановки в российском правительстве, предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным. Вице-премьера и полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева должен сменить губернатор Приморского края Олег Кожемяко, а вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, — первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова. Министр финансов Антон Силуанов получит дополнительную должность вице-премьера, министр транспорта Андрей Никитин также станет заместителем председателя правительства. На место Никитина предложен глава Росавиации Дмитрий Ядров.
Все пять кандидатур уже направлены на утверждение Государственной думы. Одновременно в структуре правительства появится новая должность — вице-премьер — министр финансов. Дальнейшие планы Дмитрия Григоренко и Юрия Трутнева пока не объявлены.
Олег Кожемяко: четыре губернаторских поста, война и яхта за 1,2 млрд рублей
64-летний Олег Кожемяко возглавляет Приморский край с 2018 года. За свою карьеру он успел побывать руководителем четырех российских регионов: Корякского автономного округа в 2005–2007 годах, Амурской области в 2008–2015 годах, Сахалинской области в 2015–2018 годах и Приморского края с 2018 года. Он стал единственным российским губернатором, руководившим четырьмя субъектами федерации.
В Приморье Кожемяко оказался после скандала на губернаторских выборах 2018 года. Тогда избирком отменил результаты второго тура из-за многочисленных нарушений, после того как кандидат от КПРФ Андрей Ищенко потерял лидерство при подсчете последних процентов бюллетеней. На повторных выборах победил Кожемяко. Как писал The Insider, движение «Голос» обнаружило признаки фальсификаций на 47 из 80 проверенных избирательных участков Владивостока и поставило под сомнение победу Кожемяко в первом туре. В ЦИК утверждали, что выявленные нарушения не влияли на результат.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину губернатор активно поддерживал участие жителей Приморья в войне и создание добровольческого отряда «Тигр». В ноябре 2022 года Кожемяко признал потери 155-й бригады морской пехоты при наступлении на Угледар, хотя назвал значительно преувеличенными сообщения о 300 погибших, раненых и пропавших без вести.
В декабре 2023 года The Insider рассказывал о расследовании «Верстки», которая выяснила, что с весны 2022 года Кожемяко пользовался 37-метровой яхтой White Pearl итальянской постройки стоимостью около 1,2 млрд рублей. Судно первоначально было оформлено на бывшего военного моряка, связанного с рыбопромышленным предприятием, доля в котором принадлежала сыну губернатора Никите Кожемяко. Позднее владельцем яхты стал бывший сотрудник хозяйственного управления правительства Приморья.
На новой должности Кожемяко сменит Юрия Трутнева, который курирует Дальний Восток с августа 2013 года — более 13 лет. До этого Трутнев занимал должность министра природных ресурсов России и работал помощником президента. The Insider писал о расследовании T-invariant, установившего, что дети вице-премьера Андрей и Мария Трутневы участвовали в организации Z-активистов на юридическом факультете МГУ и сборе средств на снаряжение для российских военнослужащих, участвующих в войне против Украины.
За время работы на Дальнем Востоке Трутнев неоднократно публично признавал проблемы с развитием региона. В мае 2026 года он рассказал, что «немного расстроился» во время Российско-китайского Экспо в Харбине: по его словам, Россия представила на выставке «только мед и крабы», тогда как Китай — «дроны и роботы». Годом ранее Трутнев сообщил о закрытии проекта легкого самолета «Байкал», который должен был заменить советский Ан-2 на региональных маршрутах. Он признал, что разработка зашла в тупик, а малая авиация в России практически отсутствует. При этом в Минпромторге утверждали, что работы над самолетом продолжаются. Первоначально стоимость «Байкала» не должна была превышать 120 млн рублей, однако впоследствии ее оценивали в 455 млн рублей.
Ирина Окладникова: чиновница Минфина, отрицавшая бюджетный кризис
Ирина Окладникова родилась в 1984 году. До перехода на федеральную службу работала в администрации Красноярского края, с 2012 года — в Министерстве финансов России. В 2020 году стала заместителем министра, а в 2024-м — первым заместителем Антона Силуанова. Она занимается бюджетной политикой и представляла в Госдуме проекты федерального бюджета и поправки к бюджетному законодательству.
В июне 2026 года Окладникова выступала в Госдуме при рассмотрении поправок, позволяющих правительству превышать лимиты государственных заимствований без внесения изменений в закон о бюджете. Она утверждала, что Минфин не видит рисков в отмене верхнего предела госдолга и не считает происходящее бюджетным кризисом. К тому моменту дефицит федерального бюджета за пять месяцев достиг 6 трлн рублей, превысив годовой план.
Окладникова должна сменить Дмитрия Григоренко, одного из давних соратников Михаила Мишустина. Григоренко работал его заместителем в Федеральной налоговой службе с 2013 года, а после назначения Мишустина премьер-министром в январе 2020 года возглавил аппарат правительства и получил должность вице-премьера. В правительстве он также курировал цифровизацию, государственные информационные системы и меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.
Антон Силуанов: возвращение в вице-премьеры и расследование The Insider
Антон Силуанов руководит Министерством финансов с декабря 2011 года, после отставки Алексея Кудрина. Новая должность означает его возвращение в руководство правительства: в 2018–2020 годах он уже совмещал посты первого вице-премьера и министра финансов, но после формирования первого правительства Мишустина сохранил только министерский портфель.
В марте 2021 года The Insider опубликовал расследование о бизнесе Ольги Хромченко, новой на тот момент сожительницы Силуанова. Она получила доли в компаниях, участвовавших в проектах строительства платных дорог, сахалинского грузового порта и производства целлюлозы. Некоторые проекты предусматривали многомиллиардное государственное финансирование. Сама Хромченко отрицала, что Силуанов помогал ей в бизнесе, а министр не ответил на вопрос о возможном конфликте интересов.
Анализ данных о пересечениях границы подтвердил совместные поездки Силуанова и Хромченко начиная как минимум с 2017 года. В частности, в 2021 году они летали в Венецию на частном самолете угольного бизнесмена Альберта Авдоляна.
Андрей Никитин и Дмитрий Ядров: перестановки на фоне проблем российской авиации
Андрей Никитин в 2017–2025 годах возглавлял Новгородскую область, затем перешел на должность заместителя министра транспорта, а в июле 2025 года возглавил ведомство после отставки Романа Старовойта. Теперь он предложен на пост вице-премьера, который до конца сентября занимал Виталий Савельев. Последний покинул правительство после избрания депутатом Госдумы.
The Insider еще в конце сентября писал о готовящемся назначении Никитина. Тогда «Коммерсантъ» называл возможными преемниками министра его первого заместителя Константина Пашкова и руководителя департамента транспорта правительства Анатолия Мещерякова. В результате на должность предложили другого кандидата — главу Росавиации Дмитрия Ядрова.
38-летний Ядров руководит Росавиацией с сентября 2023 года. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации и начинал карьеру диспетчером управления воздушным движением. Позднее работал в руководстве государственной корпорации по организации воздушного движения, а в 2019 году стал заместителем главы Росавиации.
Именно Ядров возглавлял ведомство во время крушения самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане в декабре 2024 года. После катастрофы он признал, что в момент приближения лайнера к Грозному город подвергался атаке беспилотников и в аэропорту действовал режим «Ковер». Впоследствии опубликованная расшифровка переговоров показала, что диспетчеры не предупредили экипаж об угрозе атаки беспилотников и разрешили посадку.
Назначение Ядрова предложено на фоне проблем с обновлением российского авиапарка. В июне 2026 года Росавиация сертифицировала региональный самолет Ил-114-300, сроки выпуска которого неоднократно переносились. При этом на весь 2026 год запланировали производство только трех таких машин. Как рассказывал The Insider, российские программы импортозамещения пассажирских самолетов продолжают отставать от графика, а авиакомпании вынуждены искать способы поддержания стареющего парка.