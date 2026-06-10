Госдума разрешила правительству занимать сверх лимита без поправок к закону о бюджете

Российский парламент наделил правительство правом наращивать расходы и брать в долг на внутреннем рынке, не меняя при этом закон о бюджете. Поправки в Бюджетный кодекс прошли сразу три чтения — правительство внесло их в Думу в начале недели.

Согласно принятым изменениям, правительство сможет увеличивать совокупные траты за счет роста внутренних источников финансирования дефицита и накопленных на начало года бюджетных остатков. Кроме того, поправки снимают потолок внутреннего госдолга и разрешают превышать утвержденную программу заимствований.

Первый замминистра финансов Ирина Окладникова пояснила, что новый механизм позволит реагировать на ситуацию «не каждый месяц и не каждый квартал, а каждый день». По ее словам, Минфин не усматривает рисков в отмене верхнего предела госдолга и не считает происходящее бюджетным кризисом.

Между тем по итогам первых пяти месяцев года дефицит федерального бюджета достиг 6,0 трлн рублей, или 2,6% ВВП — вдвое больше, чем год назад, и заметно выше годового плана в 3,8 трлн рублей. Министр финансов Антон Силуанов признал, что дефицит по итогам года «несколько возрастет» относительно плановых показателей. В прошлом году Минфин был вынужден увеличить объем заимствований с запланированных 4,8 трлн рублей до 7 трлн на фоне того, что дефицит вырос почти впятеро против исходного прогноза.

Нагрузка на бюджет продолжает расти. Расходы на обслуживание госдолга приближаются к 9% всех федеральных трат, обогнав совокупные расходы на образование и здравоохранение — это вдвое больше, чем до начала войны в Украине в 2021 году. Выход на нулевой первичный дефицит, который предписывает бюджетное правило, Минфин откладывает до 2029 года. Рост заимствований, в свою очередь, осложняет задачу ЦБ по снижению ключевой ставки.

В мае сообщалось, что дефицит федерального бюджета за январь–апрель составил 5,877 трлн рублей — около 2,5% ВВП, вдвое превысив показатель того же периода годом ранее. Расходы за четыре месяца выросли на 15,7% и достигли 17,598 трлн рублей.